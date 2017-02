«Vamos a tener que hacer una transición a las energías limpias»

El geólogo y profesor de la Universidad de Navarra, Antonio Aretxabala, ha estado en Nájera, invitado por Alternativa Najerina, para ofrecer su punto de vista acerca del futuro más inmediato que nos espera. Lo ha hecho en una charla sobre 'la naturaleza y cultura locales, los mejores caminos hacia un desarrollo exitoso'.

¿De qué trata su charla?

Del valor de las economías locales, de la cultura local y de todo lo local, pero desde un punto de vista científico. No porque sea maravilloso, volver la mirada hacia lo local, sino porque no nos va a quedar más remedio que hacerlo. En un mundo que ya está en desglobalización, en el que los recursos ya empiezan a escasear, que ya hemos pasado el pico del petróleo hace más de una década, la crisis es sistémica y afecta a todos los ámbitos.

Entonces, ¿cómo ve el futuro?

Pues, como el resorte de la energía no lo vamos a poder tocar, porque no hay sustituto a la vista para el petróleo, lo que sí podemos hacer es tocar nuestra forma de vivir en las comunidades. Vamos a tener que hacer una transición a un mundo con energías limpias y lo vamos a hacer sí o sí, por las buenas o por las malas. Por las malas sería el colapso, que es lo que está empezando a pasar: el auge de los populismos y la caída total de las economías. Por las buenas es que la gente sepa qué es lo que de verdad está pasando, porque no hay ni brotes verdes, ni luz al final del túnel. Hay que decirle la verdad a los ciudadanos, que se acabó la fiesta de los hidrocarburos.

¿Qué se puede hacer en ese caso?

En este caso, debemos de tocar el resorte para ser más felices. Hacer la transición a las energías limpias. De esa forma paliamos el cambio climático e impulsamos las economías locales.

¿Se puede hacer eso en un momento en el que la gente del mundo rural se va a las ciudades?

A ver. Para el 2020, posiblemente el 60% de la población mundial resida en ciudades y se van abandonando cada vez más zonas rurales. Este es un problema conocido ahora y que ya empieza a ralentizarse en algunos países. Por qué, porque las ciudades se han convertido en los núcleos de la urbanosfera, pero necesitan cada vez más cantidades ingentes de energía para sostenerse y producen cantidades espantosas de residuos que hay que reciclar. Entonces vemos como hay una vuelta a las comunidades rurales.

¿No es un mensaje extremadamente oscuro?

No es la primera vez que me lo dicen, pero no es mi mensaje, sino el de la OCDE.