Moncalvillo se llena de coches... y de seteros Miércoles, 27 septiembre 2017

Dos que van por el campo buscando setas. Uno de ellos se para de repente y dice "Patxi, mira, un Rolex". Su compañero se le vuelve enfadado y le responde "Aitor, a qué estamos, a setas o a Rolex". Este conocido chiste parece dar un giro en los últimos tiempos por el valor que están tomando los hongos y la creciente afluencia de aficionados que buscan estos apreciados alimentos.

De hecho, en La Rioja, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional ha puesto en marcha en los últimos días un dispositivo de vigilancia y control micológico con motivo del inicio de la temporada de setas. Debido a la gran afluencia a los montes riojanos de personas para recoger este codiciado recurso, la Consejería regula desde 2015 la recolección de setas en la región. El objetivo es evitar la recogida "incontrolada y abusiva" que se produce sobre determinadas especies y que pone en peligro la continuidad del importante patrimonio micológico.

Además, en una nota también explicaba la normativa para la recogida de hongos, las prohibiciones y las posibles sanciones que conllevaba el incumplimiento de las normas. Solamente el pasado sábado, los agentes forestales de Medio Natural interceptaron durante el control más de 100 kilos de hongos fuera de cupo, que fueron decomisados y entregados a los ayuntamientos propietarios de los montes.

Pero hay ejemplos más gráficos todavía del auge de esta particular afición. Basta con ver la imagen de esta mañana del repetidor de Moncalvillo que el Gobierno de La Rioja muestra en su página web para comprobar que la temporada ha comenzado y que las ganas por lanzarse al monte en busca de setas son muchas.

Es sabido que a este alto de Moncalvillo o se va o no se va. No es zona de paso. Y esta soleada mañana, según la imagen mostrada a las 11.30 horas, se encontraba con una inusual y abundante afluencia de coches. No sabemos si es mucho suponer, pero todo hace pensar que aquellos que han aparcado sus vehículos en los arcenes de la estrecha carretera intentarán volver a sus hogares con una cesta bien llena de setas. Esperemos que se acojan a las reglas del juego porque, si no lo hacen y son pillados, pueden recibir una sanción por un cuantía de entre 100 y 1.000 euros, además del decomiso por parte de los agentes de los productos forestales ilegalmente obtenidos.