LA LLUVIA AGUÓ LA ROMERÍA DE SANTA BÁRBARA, EN EZCARAY Martes, 22 mayo 2018, 00:34

El mal tiempo aguó la romería a la ermita de Santa Bárbara de Ezcaray, donde la cofradía había anunciado una misa que no llegó a celebrarse, al no subir el cura. Este sí ofició una eucaristía en la iglesia, presidida por otra imagen de la santa, ya que la que se venera y procesiona estaba en la ermita, con la cofradía, que no bajó e hizo su propia celebración. Esta incluyó la colocación de la imagen en el altar del templo (en la imagen, con la directiva), algo que no se veía desde hace muchos años. Hoy, último día de fiestas. Informa J.Albo