UN HOMBRE EN EL PEDESTAL

El poder ahoga y la ambición es coja. Marco Aurelio busca en su interior, encharcado de dudas y de sangre, la respuesta para el buen gobierno. Un hombre de letras y de razón superado por la guerra, la peste y la muerte que no encuentra en los libros alivio ni solución. Su hijo Cómodo, buitre impedido, espera a que su padre desfallezca para gobernar con mano de hierro y pies de barro. Convencido de su divinidad, Cómodo choca y lucha con su padre : «No eres más que un vulgar hombre», le espeta.

Así, precisamente, se presenta Marco Aurelio. Un hombre que no pidió ser emperador. Un hombre que no tuvo el calor de una madre calculadora y política. Un hombre que se pregunta '¿Qué es el deber?' mientras se contesta que la fama es humo. Un hombre que se tambalea sobre el pedestal del poder consciente de que «la traición es la savia que alimenta el roble del poder ». Un hombre que añora a su madre ausente y ama a su ambicioso hijo. Un hombre que no es más que «un emperador que escupe sangre ».

Vicente Cuesta arma un personaje lleno de dudas y escaso de aire. Consigue ir de lo grandilocuente a lo delicado en lo que dura un resuello. Su interpretación es el gran pilar de esta función. A su lado se encuentra José Vicente Moirón. Poderoso contrapunto interpretativo que brilla con un ser ruín e inseguro. Los dos actores sostienen esta función con aroma clásico a base de oficio y tensión. Consiguen convertir a Marco Aurelio y a Cómodo en dos arquetipos que sufren. Dos estereotipos con cuerpos doloridos. El montaje clausuró el festival de teatro clásico de Mérida en 2016 con un Cuesta aclamado en el templo extremeño. Moirón, por su parte, vuelve al Garnacha después de su premiado 'Edipo Rey'.

La mirada actual se cuela, inevitable y necesaria, sobre este alegato de la justicia y la razón que es 'Marco Aurelio' porque, ahora como antes, seres humanos son quienes gobiernan, no dioses.