El hielo recorre el Cidacos La fuerte granizada dejó cubierta de hielo la plaza del Ayuntamiento de Herce. :: / F.Martínez Aldama Una fuerte tormenta de agua y granizo afectó ayer a varias localidades ERNESTO PASCUAL Sábado, 26 mayo 2018, 10:26

Al igual que ocurrió en otros puntos de la región, una fuerte tormenta de agua y granizo recorrió en la media tarde de ayer el Alto Cidacos, afectando en especial a Herce, Arnedo y Quel.

Después de una mañana nublada y plomiza, los vaticinios de riesgo de tormenta lanzados por la Agencia Española de Meteorología (AEMET) se cumplieron a partir de las 15.30 horas. Desde ese momento, los truenos comenzaron a retumbar con fuerza desde los montes de Arnedillo y Sierra La Hez por todo el valle. Finalmente, alrededor de las 17 horas, las nubes comenzaron a descargar sobre Arnedillo y Santa Eulalia Bajera.

A medida que la tormenta avanzaba siguiendo el cauce del río Cidacos, el granizo se hizo presente. Y la más sufrida fue la villa de Herce, con una tormenta impresionante de granizo y agua. De hecho, varios vecinos señalaron que no recordaban haber visto caer tanta agua en tan poco tiempo. «Fue como una cortina de agua», describió el senador cebollero Francisco Martínez-Aldama.

Primero fue granizo seco, después granizo con agua y, finalmente, mucha lluvia durante alrededor de media hora. «Por fortuna, la obra de la yasa, recién terminada, ha activado su zona de evacuación y ha venido muy bien, pues el agua ha corrido mucho y no ha dejado daños en el casco urbano», describía Martínez-Aldama. De este modo, la yasa recondujo el torrente de aguas y barro y evitó que se acumulara y entrara en los hogares.

Lo que los cebolleros no pudieron valorar en la tarde de ayer fue el daño en campos y cultivos, que quedaron embarrados y encharcados tras la tormenta, dejándolos impracticables y sin que no se pudiera acceder. Al no poder entrar, queda para hoy que los agricultores observen si el granizo dañó los ciruelos, cerezos, almendros y viñedo de la zona.

La tromba de agua y granizo continuó hacia la vecina ciudad del calzado, aunque con menos fuerza. Aunque no causó excesivos problemas, pero sí sorprendió a muchos viandantes y conductores, los puntos más conflictivos se registraron en las avenidas Cruz Roja y Reyes Católicos, muy transitadas, como señaló el alcalde Javier García, que estuvo evaluando junto a la Policía Local la situación y el impacto de la tormenta.