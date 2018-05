La Vega espera sus versos Celebración de la Vega. :: l.r. La Cofradía de la Virgen abre el tradicional concurso de piropos dirigidos a la patrona jarrera JÖEL LÓPEZ Domingo, 13 mayo 2018, 01:04

Las tradiciones son como esas señales que marcan el camino en un bosque para no perderse. Haro cuenta con muchas de esas marcas que lo convierten en un municipio con raíces muy profundas.

La Cofradía de Nuestra Señora de la Vega ha dado comienzo a una de esas tradiciones alrededor de la patrona de Haro. Hasta el próximo 5 de agosto todo el que quiera puede participar en el concurso de piropos dedicados a la virgen jarrera. Esta competición cumple este año su edición número 46.

La cofradía anima «a los jarreros de todas las edades, devotos de la Virgen de la Vega, y en general a todos los que deseen piropearla, a participar en este tradicional concurso». El concurso, que mantiene las bases de ediciones anteriores, establece tres categorías diferentes.

En el apartado dedicado a los mayores de 18 años se establece un primer premio de 200 euros, un segundo de 100 y un tercero de 75.

Los organizadores han propuesto dos categorías juveniles. Una en la que participan los jóvenes de 13 a 17 años y otra con niños y niñas de hasta 8 años. Los galardonados tendrán que leer sus composiciones el día 8 de septiembre, como acto dentro de la festividad de la patrona.

Paty Alonso consiguió el primer premio en la categoría de adultos en la edición del año pasado. Asegura esta jarrera que «a la Virgen de la Vega es muy fácil decirle un piropo». Su secreto fue «esperar la inspiración».

Alonso asegura que no es «una experta en poesía, ni rima ni composición» pero «al encontrar la idea todo fue más fácil».

No era la primera vez que recogía los laureles en este concurso de piropos. En su palmarés descansa otro primer premio y un tercero.

Después de la victoria del año pasado no sabe si presentarse de nuevo: «De momento creo que no pero igual aparece una idea y me lo pienso». Y añade: «Igual dejo paso a otra gente que escriba a la patrona».

Para Paty Alonso, «todos los jarreros tienen palabras bonitas para la Virgen pero lo más difícil es atreverse a plasmarlo en un papel».

Anima a todos «a que lo hagan, a que se atrevan porque la satisfacción es muy grande».

Todos los actos que organiza este año la Cofradía de Nuestra Señora de la Vega se ven enmarcados en la gran celebración del centenario del Rosario de faroles de cristal que ahora ya se puede ver en el recién reabierto Museo de la Virgen, en la parte trasera de la basílica.