Tres aparcamientos en un solo año El aparcamiento de La Magdalena avanza muy rápido en la obra de acondicionamiento. :: / Diego Marín A. El Ayuntamiento de Haro invierte 136.265 euros en habilitar 52 nuevas plazas DIEGO MARÍN A. Haro Miércoles, 20 diciembre 2017, 10:26

Uno de los frentes que tiene abiertos el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro es la lucha contra el problema de estacionamiento de vehículos en el centro de la localidad. El corazón de Haro no es sólo la zona turística, también es comercial. Y aunque bien es cierto que en El Ferial, no muy lejos, se dispone de dos amplios aparcamientos, uno de ellos infrautilizado, el desnivel que hay que superar lo aleja de los conductores. Precisamente para incentivar su uso el equipo de Gobierno de Haro pretende reurbanizar las conocidas popularmente como «escaleras de Orive» y que dan acceso a las calles Atalaya y San Felices, cuyas obras ya han sido adjudicadas.

El Ayuntamiento de Haro ha promovido la construcción de tres nuevos aparcamientos públicos en sólo un año. En total, la inversión suma 136.265 euros para 52 nuevas plazas de estacionamiento público y gratuito, incluyendo zonas reservadas para minusválidos. «Sigue habiendo un problema de estacionamiento en el centro de Haro. Por lo menos necesitaríamos 200 plazas más porque los fines de semana es horroroso, no se puede aparcar», admite el concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo.

En los presupuestos municipales para el 2018 recientemente aprobados el equipo de Gobierno ha previsto una nueva inversión de 55.000 euros para el acondicionamiento de solares que puedan servir de aparcamientos públicos. «Tenemos un par de ideas, pero con el problema de que no son terrenos de propiedad municipal», explica Javier Redondo, para quien el inconveniente del estacionamiento de vehículos nació «cuando se instauró la zona azul, cuyo contrato finaliza en el 2023. Entonces no había espacio para aparcar porque los vehículos no rotaban y ahora, que sí rotan, hay plazas pero no se puede aparcar de forma continuada en una plaza».

«Sigue habiendo un problema de estacionamiento en el centro de Haro; necesitaríamos 200 plazas más porque los fines de semana es horroroso, no se puede aparcar»

Para intentar paliar el problema, aunque sólo fuera en parte, hace un año se inauguró en la Atalaya el primero de los tres nuevos aparcamientos públicos. Con una inversión de 60.000 euros, se acondicionó un solar que ya era empleado para estacionar de forma irregular. Ahora el parking cuenta con una veintena de plazas y, es más, la intervención permitió la llegada del autobús urbano a la parte alta de Haro.

El pasado mes de octubre se iniciaron las obras del segundo aparcamiento, en un solar de la calle Santiago donde el equipo de Gobierno de Haro decidió invertir 36.000 euros para habilitar trece plazas de estacionamiento gratuito. El parking ya está finalizado, y aunque el Consistorio harense aún no lo ha inaugurado oficialmente puesto que está a falta de señalización, desde hace días los conductores ya hacen uso de las plazas de estacionamiento.

Más meteórico es el aparcamiento de La Magdalena, anunciado hace una semana y cuyas obras deben acabar la que viene. La adjudicación, de 40.265 euros, contempla diecinueve plazas.