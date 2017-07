El tránsito de vertedero oficial a ilegal El antiguo vertedero municipal de Haro, ya cerrado y en desuso oficial, sufrió un incendio el martes. / D.M.A. Aún quedan ocho años para que el antiguo basurero se pueda sellar como se ha licitado este año el de Sajazarra DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 27 julio 2017, 23:41

La población de Haro incrementa en verano hasta los 19.000 residentes provocando una cantidad de residuos de alrededor de los 436.500 kilos en un mes. Gracias al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Haro traslada su basura al Ecoparque de La Rioja, habiendo cerrado hace cerca de doce años su vertedero municipal, situado en una finca de propiedad municipal en la carretera de Villalba de Rioja.

A pesar de la colocación de vallas y candado, esto no ha evitado que durante todo este tiempo se haya seguido usando el terreno como vertedero, aunque ya incontrolado. El pasado martes, de hecho, se produjo un incendio en el mismo. Los Bomberos y la Policía Local de Haro pudieron controlar y sofocar el fuego, no sin esfuerzo. No es la primera vez que ocurre un siniestro. En febrero del año 2015 aparecieron allí mismo cuatro buitres, tres ovejas y un perro, todos muertos, al parecer, por envenenamiento. «Teóricamente no se puede tirar nada pero hay mucha gente, particulares e incluso empresas, que van y arrojar todo tipo de basura, desde restos de poda hasta muebles viejos, electrodomésticos...», advierte la alcaldesa de Haro, Laura Rivado.

Y es que el viejo vertedero municipal, ya en desuso de manera oficial, ha derivado en ilegal. Por eso la alcaldesa de Haro ha recordado que «la gente que tenga muebles o electrodomésticos viejos puede llamar al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Haro y en cualquier momento del día se pasan y lo recoger sin coste alguno».

Vallas cortadas

Frente a los vertidos incontrolados el Ayuntamiento de Haro ha colocado en varias ocasiones vallas y cadenas para dificultar el acceso «pero las han cortado y siguen pasando, así que corre el riesgo de que vuelva a pasar algo, alguna desgracia». Laura Rivado ha desvelado que desde el Consistorio harense se ha estimado la «posibilidad de igualar el terreno para poder plantar sobre el mismo pero por problemas ecológicos tiene que llevar clausurado más años».

Hace menos de dos meses el Gobierno de La Rioja licitó el sellado del vertedero de residuos urbanos de Sajazarra por 400.726 euros, con un proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y apoyado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sajazarra se cerró en 1998 y actualmente se encuentra clausurado y parcialmente revegetado.