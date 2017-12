El PP tacha de «ridículo» el presupuesto municipal de Haro para el 2018 José Ignacio Asenjo y Alberto Olarte, portavoces del PP en Haro. / D.M.A. «Lo hemos estudiado exhaustivamente y no le damos credibilidad porque no nos lleva a ninguna parte», afirma el popular Asenjo DIEGO MARÍN ABEYTUA Martes, 12 diciembre 2017, 00:40

Hace una semana el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro, formado por PSOE, Ganemos y PR+, presentó el presupuesto municipal para el 2018, dotado de 12.510.024 euros. Y aunque la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, los valoró como «los presupuestos que Haro necesita» porque, a su juicio, «son unas cuentas equilibradas, que invierten y atienden a las necesidades de la ciudad», en cambio, el grupo mayoritario de la Corporación municipal, el formado por los siete concejales del PP, en la oposición, opinan de manera radicalmente distinta.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, José Ignacio Asenjo, describe los presupuestos, sin contemplaciones, como «falsos, basados en cantidades inventadas; los hemos estudiado exhaustivamente y son ridículos, no les damos credibilidad porque no nos llevan a ninguna parte». Y es que, para José Ignacio Asenjo, la previsión del equipo de Gobierno «paraliza la ciudad, no genera ningún puesto de trabajo y se olvida totalmente de la industria, no se reserva una partida para comprar terrenos en La Zaballa de forma que una empresa no se podría instalar en Haro porque no hay suelo industrial».

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Haro, las inversiones previstas «no son prioritarias, como un aparcamiento en un solar que se podría adecentar sin gastar 55.000 euros porque se realiza en un terreno que después se venderá y sobre el que puede que se construirá». Y sobre la reforma del mercado municipal Asenjo opina que «es una barbaridad, no sé sabe qué van a hacer, ¿qué es 'multiusos'? ¿Qué contenido le van a dar a ese espacio?».

«Las inversiones están mal hechas», declara Asenjo, y repasa los proyectos anunciados: «Se va a cubrir el parque infantil del Mazo, ¿y por qué? ¿Por qué no se cubren los demás? ¿Y para qué un vallado de las instalaciones deportivas del Mazo?». Asenjo también critica que se hayan destinado 5.000 euros al Barquito porque «con esa cantidad no se puede hacer nada» y señala que los 25.000 euros para «maquillar la plaza de toros» sólo servirán para «desconchar y pintar; es una tontería». En cuanto a la ampliación del museo del Torreón, expone que «no hay ningún convenio firmado con la Comunidad Autónoma».

«Se ha hecho un presupuesto municipal sin sentido, no está bien pensado ni elaborado», declara Asenjo, quien critica que «se lleva tres años poniendo la misma cifra de ingresos subjetivos por licencias urbanísticas (100.000) y de obras (400.000)».