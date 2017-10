Rivado aboga por el trabajo conjunto para solucionar el problema de la CHE Barrio de La Estación de Haro, con la hilera de chopos del río Tirón en primer término. :: / Diego Marín A. La alcaldesa de Haro pide que se junten los técnicos para solucionar el conflicto de la declaración del barrio de La Estación como zona inundable DIEGO MARÍN A. Haro Jueves, 5 octubre 2017, 09:25

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, mantuvo ayer una reunión de trabajo de carácter privado con la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, y a la que también asistió el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar. En la misma se abordó, sobre todo, el tema de la declaración por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro del barrio de La Estación de Haro como cauce del río Tirón y, por tanto, zona inundable.

«La voluntad es seguir trabajando de forma conjunta para intentar solucionar el problema. Es un tema difícil, pero debemos insistir. Entiendo que hay disposición de ayudar por parte del Gobierno de La Rioja y agradecemos esa colaboración», explicó Laura Rivado después del encuentro mantenido en Logroño y recordó, igualmente, la buena disposición del Grupo Parlamentario del PP, con el que se había reunido la jornada anterior para hablar de la ILP que promueve un plan especial de protección del viñedo de Rioja.

La alcaldesa de Haro recordó que el barrio de La Estación supone la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, lo que supone un valor cultural e histórico que se debe defender. Es más, algunas de esas bodegas tienen planes de expansión paralizados por la declaración de la CHE. «Las bodegas tienen inquietud y debemos hacer un esfuerzo para resolver este problema», advirtió Rivado.

No es la primera vez que la alcaldesa de Haro mantiene una reunión con el Ejecutivo regional sobre este tema y está a la espera de poder citarse de nuevo con la CHE. «Tenemos solicitada una reunión desde hace tiempo y estamos pendientes de la agenda», señaló Rivado. «Este es un problema que no sólo depende del Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja, se deben juntar los técnicos, interpretar el Real Decreto y solucionarlo», declaró Laura Rivado. El Gobierno de La Rioja no quiso hacer declaraciones.