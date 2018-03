Redondo deja la banda de música Javier Redondo daba explicaciones ayer en el Ayuntamiento de Haro. :: a. h. El concejal presenta su dimisión y Leopoldo García asume la negociación del nuevo contrato JÖEL LÓPEZ Sábado, 24 marzo 2018, 00:01

El concejal de Obras de Haro, Javier Redondo, ha dimitido como responsable municipal de la banda de música de la ciudad. El hecho tiene lugar después de que la negociación del nuevo contrato que vaya a dar servicio a la agrupación se realice directamente con la Asociación Banda de Música, un proceso que está llevando el concejal de Cultura, Leopoldo García.

La dimisión está pendiente de que la alcaldesa, Laura Rivado, firme el decreto necesario para hacer oficial esta decisión. Una oficialidad que aún queda pendiente porque, de momento, no está claro el sustituto de Redondo como responsable de la banda.

El edil de Ganemos asegura que su decisión se tomó «justo en el momento en que se decidió que el contrato no iba a ser abierto y se iba a negociar con la Asociación», aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público.

Reconoce que se quedó solo a la hora de defender la postura de presentar un contrato «abierto y con publicidad». Redondo afirma que «es mejor dejar a Leopoldo que lleve la negociación». Así, Redondo insiste en que la dimisión «no tiene relación alguna con la movilización». Y añade: «Yo no actúo con presiones».

Prefiere no hablar de culpas, aunque asegura que «si no tocan es porque no quieren». Y se pregunta: «¿Es que solo tocan cuando hay dinero de por medio?».

«Hay que tener voluntades, pero los escollos están claros», reconoce. E insiste: «Solo se pone el foco sobre nosotros y no es justo; si se quiere llegar a algo hay que dar algo, pero el Ejecutivo no va a tirar 123.000 euros en algo ilegal».

Asume la politización cuando dice que «la presidenta de la Asociación es un miembro destacado del PP».