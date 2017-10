Las puertas abiertas hasta el calado El público atiende a la interpretación del actor Carles García durante la visita narrada celebrada ayer en la Estación Enológica de Haro. :: D.M.a. La Estación Enológica de Haro celebra una jornada de apertura al público para dar a conocer sus instalaciones DIEGO MARÍN ABEYTUA Lunes, 9 octubre 2017, 09:49

La Estación Enológica de Haro celebró ayer una jornada de puertas abiertas para conmemorar el 125 aniversario de la entidad. Fue el 6 de octubre de 1892 cuando se inauguró el centro, aunque diez meses antes, el 15 de enero, se aprobó por decreto su fundación en Haro. Con motivo de esta efeméride el pasado viernes se celebró un acto de homenaje a los directores de la Enológica y se dio a conocer el nombre de quien ostentará dicho cargo a partir de ahora, Elena Meléndez, tras la jubilación el pasado mes de junio de Montserrat Íñiguez.

Pero los actos conmemorativos continuaron ayer con una serie de tres visitas narradas con humor a las instalaciones del centro, destinadas a dar a conocer el lugar de trabajo que es el centro de análisis y certificación vitivinícola. En el transcurso de la visita se recorrieron, por ejemplo, los calados, puesto que en un principio la Enológica, además de como centro de formación, sirvió también como bodega institucional.

Dos de esas visitantes fueron las hermanas jarreras Mila y M.ª del Carmen Manzanos, quienes explicaban ayer: «Habíamos visto anunciado que era el 125 aniversario y pensamos que teníamos que verlo». En su caso, no era la primera vez que visitaban la institución, «habíamos entrado ya porque tenemos un hermano (Víctor) que fue de los primeros en estudiar Enología aquí, pero me ha gustado ver la bodega, que no la habíamos visto, y la exposición, que es muy bonita». Y es que quienes acudieron ayer a la jornada se encontraron con la muestra del concurso de fotografía de 'El Rioja y los 5 sentidos' de 2016.