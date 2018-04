La Protectora de animales está «decepcionada» por una nueva ordenanza «inútil» Haro comienza la realización del censo de los animales. :: j.l. Su presidenta, Carmen Faulín, cree que hay «intereses comerciales» detrás de la identificación genética de los perros JÖEL LÓPEZ Jueves, 26 abril 2018, 15:07

La nueva ordenanza municipal sobre tenencia de perros en la que se incluye la identificación genética ya está en marcha en Haro. A pesar de las alegaciones presentadas por la Sociedad Protectora de animales de La Rioja, el Consistorio la sacó adelante en el pleno extraordinario de la semana pasada desestimando todos los reparos expuestos por dicho colectivo.

Su presidenta, Carmen Faulín, en declaraciones a este periódico, reconoce estar «decepcionada» porque las alegaciones «no han servido al menos para abrir un debate sobre una ordenanza inútil porque la identificación genética no sirve para determinar quién es el dueño».

Asume que «no han ido al grano» e insiste en que esta modificación «responde a intereses comerciales» y se convertirá, de hecho, «en un nuevo impuesto para los dueños de perros».

Asegura Faulín que el sector veterinario descarta esta posibilidad ya que «no supone un avance en el control de enfermedades» y la probabilidad de encontrar ADN cruzados que impiden la identificación real hace que «tampoco sirve para sancionar» por lo que este gasto lo asumiría el Ayuntamiento.

Uno de los argumentos municipales sostiene que no se van a duplicar los censos. La presidenta cree que «el nuevo sistema se asienta sobre el ya existente de los chip; si no hay chip no hay nada que hacer».

Además, no cree que sea útil: «A nivel municipal no funciona un censo así», zanja.

Faulín comparte, como una solución más efectiva «la imposición de sanciones ejemplares y una mayor vigilancia».

Reconoce que agentes de paisano o cámaras de vigilancia «pueden ayudar a detectar tanto a quien no recoge las heces como a los que intentan envenenar a los perros».

La Protectora de animales de La Rioja va a explicar su posición sobre el tema dado el avance de la nueva ordenanza en un acto público esta misma semana y Faulín reconoce que no descartan «emprender acciones legales para impedir este disparate ya que no se nos acaba de escuchar».