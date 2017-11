Podemos afirma que la ILP es «una gran oportunidad de llegar a un consenso» Leopoldo García, Jorge Muga, Laura Rivado, Javier Redondo, Kiko Garrido y José Ignacio Asenjo en el balcón del Ayuntamiento de Haro. / Diego Marín A. «Nuestro trabajo no acaba ahora sino que empieza», advierte la alcaldesa de Haro en referencia a la entrada del 'Plan Especial Vitícola' al Parlamento DIEGO MARÍN A. Haro Jueves, 23 noviembre 2017, 09:30

El Ayuntamiento de Haro completó ayer su ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento de La Rioja de cara a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular 'Plan Especial Vitícola', que se producirá en la sesión de mañana. La cita fue una de las más concurridas y participativas puesto que, además del secretario general de Podemos en La Rioja, Kiko Garrido, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, también estuvieron presentes el edil de Turismo, Leopoldo García, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Ignacio Asenjo; y Jorge Muga, en representación de Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja.

«He venido a conocer de primera mano la ILP. En Podemos estamos a favor de que se debata cualquier ILP, siempre que se respeten los derechos humanos», declaró Kiko Garrido al término de la reunión, y añadió que desde el Grupo Parlamentario de Podemos propondrán que «la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja también forme parte de la comisión, puesto que la ILP no parte de ningún partido político». «En cuanto al texto, teníamos alguna duda que hemos planteado, pero el lugar más adecuado para debatirlo es el Parlamento de La Rioja, aunque es una buena iniciativa defender el paisaje y una gran oportunidad de llegar a un consenso».

Por otra parte, Jorge Muga agradeció «la predisposición de Podemos» y animó «a todos los ciudadanos a apoyar la ILP». En los mismos términos se manifestó la alcaldesa de Haro, quien, en primer lugar, celebró «el interés de Podemos por la ILP», después, destacó el impulso y la labor de la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja y, finalmente, subrayó que «el viñedo es algo que debemos proteger, no estamos en contra del progreso pero el paisaje es algo que se debe proteger y legislar en La Rioja».

En cuanto a la entrada de la ILP 'Plan Especial Vitícola' mañana en el pleno del Parlamento riojano, Laura Rivado realizó una valoración «más que positiva, por lo menos no se va a retrasar más, así que es un gesto que agradecer y felicitar». No obstante, la alcaldesa de Haro apuntó: «Nos hubiera gustado que se hubiera debatido antes, porque entregamos las más de 9.000 firmas de apoyo la primera semana de agosto. Pero nuestro trabajo no acaba ahora sino que empieza».