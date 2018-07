El pleno rechaza la petición de «mejor transparencia» Un hombre graba la sesión del pleno con su teléfono móvil. :: D.M.A. PP y Mateos (Podemos) presentan una propuesta que es 'tumbada' porque «más allá de las erratas, noaporta nada, lo estamos haciendo todo ya» DIEGO MARÍN A. Jueves, 5 julio 2018, 00:26

La coincidencia de pareceres entre el PP y Podemos en Haro quedó patente ayer durante el último pleno municipal en el Ayuntamiento de la localidad. Los seis concejales populares (Susana Tubía estuvo ausente) compartieron voto en todos los puntos del orden del día con la edil no adscrita a ningún grupo municipal pero que ejerce de portavoz de Podemos en Haro, Patricia Mateos. Es más, la propuesta de esta «en favor de mejor transparencia en la gestión municipal», fue rubricada por Susana Tubía y Alberto Olarte, aunque este aclaró que «no es nuestra pero es para echarle una mano a Patricia, que como concejal no adscrita no puede presentarla» y anunció su voto a favor «porque creemos que son cosas que se pueden hacer».

En cambio, el equipo de Gobierno formado por PSOE, PR+ y Ganemos votó en contra y, por tanto, la propuesta fue 'tumbada'. Javier Redondo agradeció la propuesta pero advirtió que «quizá el 80% ya se está haciendo, hay que tratarlo pero de otra manera porque esto es un 'corta y pega'». Leopoldo García añadió que «más allá de las erratas, no aportada nada, lo estamos haciendo todo ya». Y es que en el texto se reclamaba «normas subsidiarias vigentes ante la falta de Plan General», cuando el Ayuntamiento de Haro ya cuenta con PGM. No obstante, Mateos opinó que «no quieren instaurar la transparencia porque no les interesa», ante lo que la alcaldesa, Laura Rivado, contestó: «No nos hubiera importado votar a favor si se hubiera trabajado mejor, ya que estamos haciendo lo que se pide».

Otro punto importante fue la creación de un puesto de trabajo de personal eventual de un jefe de prensa en el Consistorio harense, figura que ya existe pero externalizada. Olarte criticó que el equipo de Gobierno «ha convertido el Ayuntamiento en un búnker» y «el gobierno municipal es un sucedáneo de república bananera». Rivado, en cambio, estimó: «Creemos que es necesario un servicio de comunicación profesional y que, incluso, lo ha demandado y utilizado la oposición».

Además de aprobar el acta de la comisión de venajistas y el plan municipal de drogodependencias 2018-2022, por unanimidad también se solicitó ampliar la plantilla de las especialidades de Pediatría y Ginecología en el Centro de Salud de Haro, entendiendo que se presta un servicio no sólo a esta comarca, también a la de Santo Domingo de la Calzada. La reclamación se trasladará a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.