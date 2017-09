El Pleno aprueba el nuevo convenio con los empleados públicos de Haro Las modificaciones en el servicio de regulación de la zona azul se aprobaron con el voto a favor de la concejal Patricia Mateos DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 7 septiembre 2017, 00:58

La ausencia del concejal socialista Manuel Gasalla puso en peligro la aprobación de los dos principales puntos del día en la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Haro y que, con diez asuntos a tratar en el orden del día, se alargó hasta casi una hora y media. El tercer punto, la modificación del convenio de las condiciones de trabajo del personal funcionario, fue el primero que originó debate entre el equipo de Gobierno y la oposición.

La propuesta contiene correcciones aparentemente lógicas como la redacción del acuerdo en los siguientes términos: «Los empleados públicos que presten sus servicios en régimen de dedicación ordinaria deben cumplir el horario y la jornada legalmente establecida». Pero el concejal popular Alberto Olarte puso el dedo en la llaga señalando «presuntas irregularidades» que han empujado al equipo de Gobierno al borde de un contencioso administrativo. «Han metido la patita, por no decir el zancarrón. Nosotros no queremos participar de esta chapuza», así justificó Olarte la abstención de los siete ediles del PP, a la que se unió Patricia Mateos. Javier Redondo, primer teniente de alcalde, admitió la corrección y defendió la subsanación del error, mientras su compañero en el equipo de Gobierno Leopoldo García subrayó el acuerdo alcanzado «después de doce años de no tener convenio» y justificó los cambios en la redacción como una cuestión de «semántica legal».

El siguiente punto, la modificación del servicio de regulación del estacionamiento en zona azul, fue aprobado, paradójicamente, y a pesar de los votos populares en contra, gracias al apoyo de Mateos, la concejal que fue expulsada del equipo de Gobierno de Haro y del Grupo Municipal de Ganemos. «Esto supone una ampliación exagerada a la que no se puede votar que sí», alegó la edil popular Francisca Castillo, señalando que se habían sumado calles para incrementar las plazas de zona azul en la ciudad: «Con el tiempo veremos cómo todas estas calles se pintan de azul».

«Presuntas irregularidades» han empujado al equipo de Gobierno al borde de un contencioso administrativo

En defensa de la modificación Leopoldo García advirtió que «el censo de calles está aprobado desde que tenemos el contrato, en el 2013, por el anterior equipo de Gobierno, y sólo se ha ampliado a dos: la calle Navarra y Santiago». García también justificó el trabajo realizado en base a los 150.000 tiques de los quince minutos gratuitos que en apenas un año se han expedido, valorando que son «medidas terriblemente beneficiosas» para Haro y sus vecinos.