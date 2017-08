El piloto navarro Ángel Melero vence la regata de globos 'Crianza de Rioja'

haro. Ni el campeón local Iván Ayala ni el primer líder de la competición Blai Carbonell ni la vencedora del año pasado, María Luisa Cabañero; el vencedor de la 17 Regata Internacional de Aerostación 'Crianza de Rioja' fue el piloto navarro Ángel Melero. Con 61 años, Melero, empleado de banca, suma 32 años de experiencia en aerostación. Ya había participado antes seis veces en la regata riojana, y previamente había formado parte de la organización cuando se disputaba aquí el Campeonato de España.

«Hay muchos imponderables, pero el espíritu competitivo lo tenemos todos. A veces se acierta y otras, no. No ha habido muchas dianas y, aunque no he ganado ninguna, la suma de la puntuación me ha valido para ganar», valoró el propio Ángel Melero después de recoger ayer su trofeo. Los vuelos, en esta edición, se han reducido a tres.

Cuatro de los siete programados, todos los vespertinos y el matutino de ayer, tuvieron que ser suspendidos por las adversas condiciones meteorológicas. A pesar de ello, la competición fue reñida. Carbonell, que al final fue el segundo clasificado, lideró la regata la primera jornada y la ausencia de Ayala por trabajo en el tercer y último vuelo le privó de una victoria que, al final, fue para Melero.

«Todas las competiciones son reñidas», declaró Melero, que antes ha ganado regatas en Guadalajara y Islas Baleares. Óscar Ayala ejerció de director técnico y en las pruebas, que consistieron en persecución, la liebre fue el globo del Ejército de Portugal pilotado por Luis Vinagre.