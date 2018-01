«Pensar que jarrero es un mote es una falsa creencia, se trata de un gentilicio» José Manuel Ramírez asegura que «tenía una deuda con Haro».:: / Jöel López Tras cinco años de investigación ve la luz 'La muy Noble y muy Leal Ciudad de Haro', una visión total de la localidad JÖEL LÓPEZ Miércoles, 10 enero 2018, 09:58

Caminar junto a José Manuel Ramírez por Haro supone una emocionante aventura. A cada paso relaciona fachadas, calles y edificios con personajes ilustres, episodios oscuros y recuerdos de « una sociedad dinámica que encierra una historia apasionante y muy viva». Tras cinco años de investigaciones y reescrituras, el exdirector General de Cultura ha publicado un libro que recorre todas las calles y todas las épocas de la ciudad jarrera. Reconoce, con amargura, que no ha encontrado el apoyo que esperaba en las instituciones.

-La primera pregunta es obligada, ¿por qué escribir un libro de más de mil páginas?

-En realidad, desde hace tiempo yo tenía una deuda con Haro y con Arnedo. La idea original era hacer un estudio del patrimonio civil y religioso de Haro. Desde muy joven me he dedicado a la investigación, participé en el primer inventario de Logroño, por ejemplo. Pero a medida que fui leyendo los protocolos notariales me di cuenta de que Haro tenía mucho más que contar.

-¿Qué es un protocolo notarial?

-Es el conjunto de documentos firmados por un notario durante un periodo concreto. A lo largo de la historia de Haro, por ejemplo, en esos protocolos encontramos la vida real a lo largo de los siglos.

-El libro recoge un repaso profundo de Haro a lo largo de su historia, ¿qué puede encontrar el lector que aún no sepa?

-Muchas cosas, claro, pero, por ejemplo, desvelo el origen de la palabra jarrero.

-Esto necesita una explicación.

-Mucha gente cree que jarrero es un mote que deriva de los jarros de vino en que se servía para que los comerciantes lo probaran. Pensar eso es una falsa creencia. Jarrero es un gentilicio que deriva de harero y que en el siglo XVI la hache sufre una modificación hasta llegar a la jota actual.

-La publicación del libro habrá sido una aventura.

-Sí. Cuando estaba terminando el libro me reuní con Cultura del Ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja para que colaboraran en la publicación y tras una primera reunión dieron la callada por respuesta. Que no me respondieran me pareció una falta de educación. Igual un libro así no les parece cultura. Al final, he hecho de la necesidad, virtud y he editado cincuenta en formato Usb para vender y regalar. Aunque me gustaría editarlos en papel.

-De todos los Haros que conoce a lo largo de la historia, ¿en cuál le gustaría quedarse?

-Supongo que en el de los siglos XVI y XVIII.

-¿Por qué?

-Primero porque Haro fue un motor cultural de primer orden. Además, me encantaría entrar en esos palacios que había y tocar los objetos preciosos que he leído y que solo he podido imaginar.