Olarte describe como «fuego de artificio» la modificación del IAE

La ofensiva popular continuó en el segundo punto del orden del día, que fue aprobado con trece votos a favor, sólo Mateos se abstuvo. Alberto Olarte describió esta modificación como «fuegos de artificio». «Siempre está bien la generación de empleo, pero ninguna empresa va a contratar empleados por este ahorro fiscal, si lo hace es porque lo necesita realmente», advirtió el edil popular, quien calculó que el beneficio que pueda obtener una empresa de 50 trabajadores al contratar a cinco nuevos sea de 190 euros.

Sin embargo, el concejal del equipo de Gobierno Leopoldo García le corrigió: «La cuenta que has hecho no es exacta, las cantidades son de 2.000 y 3.000 euros»; y le invitó a consultarlas con el interventor. No obstante, García se mostró satisfecho por el voto positivo del PP: «Me alegro de que votéis a favor, no da urticaria». Y la alcaldesa de Haro añadió un deseo: «Ojalá tengamos que aumentar la reducción el año próximo».