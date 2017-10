Nueva multa a la asociación Banda de Música de Haro por ausencia a ensayos Chiavetta lidera la banda municipal de Música de Haro, con unos 17 músicos, en el rosario de faroles. / D.M.A. El Ayuntamiento impone una segunda falta leve, esta de 620 euros y correspondiente a infracciones en junio DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 12 octubre 2017, 11:32

Continúa el conflicto entre el Ayuntamiento de Haro y la asociación Banda de Música de Haro. Días atrás el Consistorio jarrero anunció una sanción leve de 1.350 euros por la ausencia de algunos de sus miembros a ensayos del pasado mes de mayo y convocó una audiencia con la gestora de la entidad el 17 de octubre para que pueda defenderse ante otra posible falta, esta de carácter grave, por incomparecencia de algunos músicos en actuaciones.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Haro dio a conocer ayer que la junta de gobierno local del pasado 3 de octubre acordó imponer una nueva falta leve, la segunda, al comprobar que «el contrato se sigue incumpliendo». Cabe aclarar que en el 2013 los músicos de la banda municipal de música de Haro se constituyeron en asociación, de la que se mantiene al margen el director, Ricardo Chiavetta. No obstante, por requerimiento del Ayuntamiento, el director ha emitido unos informes en base a los cuales, y junto a los de la Secretaría Municipal e Intervención, se ha decidido proceder a sancionar a la asociación. «Se considera falta leve la no asistencia a los ensayos sin avisar y sin motivo que lo justifique», recordó el teniente de alcalde de Haro, Javier Redondo.

LOS DATOS Sanciones leves la primera, de 1.350 euros, y la segunda, de 620, correspondientes a unas 135 y 62 ausencias a ensayos de los meses de mayo y junio, respectivamente, de algunos miembros de la asociación Banda de Música de Haro. Posible sanción grave tramitada audiencia con la gestora de la entidad para el 17 de octubre a fin de justificar la incomparecencia a actuaciones de algunos miembros. Entidad la asociación Banda de Música de Haro está integrada por los músicos de la banda municipal de música de Haro, dirigida por Ricardo Chiavetta, quien no pertenece a la primera puesto que es funcionario del Ayuntamiento de Haro.

Cada falta leve puede acarrear una multa de entre 10 y 25 euros por ausencia. Tras el informe del mes de mayo, el Consistorio estableció «la penalización más leve a imponer», aproximadamente, contabilizando unas 135 ausencias a ensayos, sancionadas con unos 10 euros cada una, resultando una multa de 1.350 euros. De la misma manera, en junio se contabilizaron unas 62 ausencias que han acarreado una multa de 620 euros. En ambos casos, la sanción se aplica descontando la cantidad del importe facturado por la asociación.

El contrato supone 123.000 euros al año exentos de IVA y divididos en facturas mensuales de 11.181 euros. Este año la asociación Banda de Música de Haro acumula 1.970 euros en multas, pero podrían ser más si se confirma la sanción grave y si los informes mensuales siguen desvelando ausencias a ensayos y actuaciones. Desde el equipo de Gobierno de Haro han indicado que el deseo es que la asociación «encauce sus problemas y cumpla con el contrato». Y es que desde junio, cuando dimitió la junta directiva de la entidad, esta se rige por una gestora compuesta por Ascensión Alonso, Adrián del Álamo y Lorena Olarte. Diario LA RIOJA se ha puesto en contacto con la gestora, que ha preferido, de nuevo, no pronunciarse justificando que «no nos cuadra la información con lo que nos enviaron».

La banda municipal de música de Haro actúa hoy a las 13 horas en la plaza de la Paz ofreciendo un concierto de homenaje a Lucrecia Arana. Su director no ha querido hacer declaraciones sobre el conflicto aludiendo a que, «no pertenezco a la asociación, y como funcionario del Ayuntamiento de Haro que soy, acato sus órdenes y, de momento, no quiero hablar de nada que no se refiera a lo artístico».