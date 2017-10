Nueva directiva para las Mujeres M.ª Carmen Ocio, M.ª Jesús Ruiz, M.ª Carmen Rodera y Laura García forman parte de la nueva directiva de las Mujeres de la Vega. :: / Diego Marín A. María del Carmen Rodera es la nueva presidenta de la Asociación de la Vega DIEGO MARÍN A. Haro Miércoles, 4 octubre 2017, 10:55

La Asociación de Mujeres de la Vega de Haro celebró ayer su asamblea ordinaria anual en el salón de actos del edificio del antiguo Banco de España. El aforo se completó y es que había expectación por conocer quiénes iban a ejercer a partir de ahora como nueva junta directiva. La ya ex presidenta, Cristina Arnaiz Ibáñez, fue la encargada de presentar al nuevo equipo, no sin antes dedicar unas palabras en su despedida, acompañada de Begoña García.

«Esto se termina para mí después de cinco años en los que lo he tratado de hacer lo mejor posible. Nos ha costado que entrara gente nueva, pero esto no podía dejar de existir teniendo en cuenta que somos 940 socias y que hay gente que se quiere dar de alta. Me llevo muchas amistades», advirtió Cristina Arnaiz en su despedida. Su compañera de directiva Begoña García, por su parte, deseó que «apoyéis a la junta nueva, nosotras hemos estado a gusto».

LA ASOCIACIÓN Nombre Asociación de Mujeres de la Vega de Haro. Socias 940. Presidenta María del Carmen Rodera. Secretarias Laura García y María Jesús Ruiz. Tesoreras María del Carmen Ocio e Itxaso López. Próximas actividades viaje turístico a Cantabria (Santander y Santoña).

La nueva presidenta es M.ª del Carmen Rodera, quien estará acompañada de Laura García y M.ª Jesús Ruiz como secretarias y M.ª del Carmen Ocio e Itxaso López como tesoreras, aunque tanto Arnaiz como García continuarán colaborando con la entidad. M.ª del Carmen Rodera ya había formado parte de la directiva como tesorera y entra «con mucha ilusión» a dirigir la Asociación de Mujeres de la Vega.

«He visto la ilusión con la que empezaban compañeras que anteriormente no habían estado en este tipo de cargos y por eso me he animado», reconocía ayer Rodera antes de la asamblea. Realmente la asociación ha estado más de tres meses sin directiva, ya que Arnaiz dimitió para forzar el relevo. Ahora la situación ya se ha normalizado: «Por suerte, vamos a formar parte de la directiva cinco personas positivas y con muchas ganas. Queremos dar continuidad al trabajo realizado pero estando abiertas a propuestas».