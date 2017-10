Los músicos admiten no estar «en su mejor situación ni clima»

«La asociación Banda de Música de Haro reconoce que no está en su mejor situación ni clima de trabajo pero que, en su mayoría, estos problemas derivan del trato recibido por parte del Ayuntamiento, no sólo a nivel económico, si no también social y personal», añade el comunicado. Los músicos que integran la asociación están divididos, según ha podido saber Diario LA RIOJA, y no todos comparten la opinión de la gestora que dirige la entidad desde que el pasado 30 de junio la directiva presidida por Ascensión Alonso dimitiera «en bloque».

Este periódico ha intentado recabar la opinión de las otras partes implicadas en este conflicto, el director de la Banda Municipal de Música de Haro, Ricardo Chiavetta, y el Ayuntamiento de Haro, y los dos han declinado manifestarse. Sólo el equipo de Gobierno del Consistorio harense ha anunciado que contestará próximamente a la asociación, probablemente por medio de una rueda de prensa que convocaría la semana que viene y con la documentación oportuna al efecto.