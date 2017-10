Las Mujeres de la Vega se renuevan Cristina Ibáñez, en el centro, de negro, durante el pregón de las pasadas fiestas de la Vega. :: D.M.A. La asociación harense, que cuenta con 940 socias, cambia de junta directiva DIEGO MARÍN ABEYTUA Martes, 3 octubre 2017, 22:27

El próximo lunes 6 de octubre ha sido convocada la asamblea ordinaria anual de la Asociación de Mujeres de la Vega de Haro. En la sesión se espera que se presente y se apruebe la composición de la nueva junta directiva, una vez que la saliente presentó su dimisión para forzar un relevo en la institución. Cristina Ibáñez, quien ha ejercido de presidenta de la entidad durante los últimos cinco años, se muestra satisfecha por el trabajo realizado, sobre todo, porque «entramos sin dinero y ahora la asociación está bien».

Al no haber habido candidaturas para celebrar elecciones, un conjunto de socias compondrá una nueva junta directiva compuesta por cinco mujeres que ostentarán los cargos de presidenta, secretaria, tesorera y vocales. Y quien parece que tomará las riendas de la entidad será una ex miembro de la junta directiva de Cristina Ibáñez, animada a continuar la labor realizada por esta.

«Me voy muy contenta, aunque a todo el mundo no se agrada nunca. No obstante, seguiré perteneciendo a la asociación y ayudando en lo que haga falta», explica Cristina Ibáñez, quien aconseja a las que le sucedan que «estén unidas, eso es lo más importante y así las cosas pueden salir muy bien». «Yo he estado muy a gusto y hemos colaborado cuando hemos hecho falta, en las fiestas, en el rosario de faroles...», señala Cristina Ibáñez.

En la reunión del próximo lunes, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el salón de actos del edificio del antiguo Banco de España, además de dar a conocer la composición de la nueva junta directiva también se presentarán las próximas actividades programadas y se informará sobre la lotería de Navidad de este año. La próxima excursión se celebrará el 24 de octubre a Santoña y Santander para visitar una conservera, viajar en barco y visitar el Centro Botín. Además, a partir del 3 de octubre ya estará a la venta la lotería. «Me da pena dejar el cargo pero la asociación debe renovarse. Y entre 940 socias que somos, alguien más tiene que haber».