La mejor exposición en la peor campaña Un grupo de personas observan unos ejemplares en la muestra de las XXV Jornadas Micológicas Jarreras celebrada en la mañana de ayer por la Asociación Deportiva Toloño. / D.M.A. Las XXV Jornadas Micológicas Jarreras de la Asociación Deportiva Toloño premiaa Esteban García por la seta más singular DIEGO MARÍN ABEYTUA Lunes, 13 noviembre 2017, 00:32

A pesar de que la temporada de setas no está siendo nada buena, la Asociación Deportiva Toloño logró realizar ayer una de sus mejores exposiciones como colofón a las XXV Jornadas Micológicas Jarreras. Eso se logró gracias a un grupo de una treintena de personas que el pasado sábado por la mañana, después de haber asistido a dos charlas informativas organizadas por la propia entidad, se repartieron y viajaron tanto a la Sierra de la Demanda como a distintos puntos montañosos de la vecina Álava.

«Salimos bastantes coches y, a pesar de que este año ha sido de los más malos, hemos podido recolectar alrededor de 200 especies, de las cuales 42 han sido nuevas con respecto a años pasados, así que lo consideramos un buen logro», explicaba ayer Esteban García, vocal de la Asociación Deportiva Toloño. Muchos aficionados a las setas han suspendido las jornadas micológicas que organizaban en otros municipios por el tiempo poco favorable que ha habido este año, sobre todo por la sequía, pero el fin de semana pasado los jarreros recorrieron las hayas y pinos de la Demanda en La Rioja y, en Álava, Pipaón, el pantano de Landa, el Gorbea, el Barazar...

Todo lejos de Haro porque el Toloño y los montes Obarenes no han dado este año muchas setas. «En los Obarenes ha habido muy poquito, apenas ha salido nada, y casi lo hemos menospreciado. Las típicas setas, como el níscalo, las hemos cogido en Álava. Y no hemos logrado ningún boletus», señaló Esteban García. Tampoco encontraron ninguna 'amanita phalloides'.

Precisamente el vocal de la Asociación Deportiva Toloño fue quien obtuvo el Premio 'Carlos Aguirre' al Ejemplar Más Singular, que fue un 'pseudohydnum gelatinosum', como su propio nombre indica, una seta gelatinosa, esponjosa, que el descubridor comparaba con una gominola, llamativa por su textura pero «sin valor culinario». Esteban García la recogió en Landa: «Es viscosa, atípica y un poco rara, por eso creo que me han dado el premio. No soy muy entendido, llevo cuatro años, pero vi que era un poco extraña y la recogí porque no la había visto nunca».