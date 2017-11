Mate y Rojas esperan a Capellán El teniente de alcalde, Javier Redondo, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, hablan entre los cuadros de Francisco Mate y Miguel Rojas. / D.M.A. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro «no contempla» encargar los retratos de los alcaldes que faltan DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 2 noviembre 2017, 09:48

La sala noble del Ayuntamiento de Haro cuenta con los retratos del rey emérito Juan Carlos I de Borbón y los exalcaldes Francisco Mate Barrio (1979-1980) y Miguel Rojas (1980-1987). Y no es que haya mucha más pared libre para albergar nuevos retratos pero sí se echan en falta los de dos alcaldes de la localidad, Patricio Capellán (1987-2003 y 2004-2015) y Lydia Rojas Aguillo (2003-2004), y el actual rey de España, Felipe VI. Ya han transcurrido más de dos años desde la entrada en el Ayuntamiento de Haro del equipo de Gobierno formado por la coalición PSOE, Ganemos y PR+, liderada por la alcaldesa Laura Rivado, y, de momento, no hay intención de encargar siquiera las obras ya no sólo del rey y de Capellán y Rojas, tampoco el de la propia regidora municipal actual.

Desde el equipo de Gobierno de Haro no han querido hacer declaraciones sobre este tema, sólo ha expuesto que los cuadros que faltan «no están contemplados», aunque sí han aportado información sobre los retratos ya realizados y colgados en el Consistorio. El retrato de Francisco Mate fue encargado al pintor Juan José García Escudero en el año 1999 por valor de 580.000 pesetas, es decir, 3.485,87 euros, y ese mismo año se encargó el de Miguel Rojas a Luis Xubero, este por 600.000 pesetas, por tanto, 3.606,07 euros. En ambos casos fueron los propios ex alcaldes de Haro quienes eligieron a sus retratistas.

Durante la primera etapa de los 27 años de gobierno del PP en Haro, siempre con Capellán a la cabeza, los presupuestos municipales contemplaban habitualmente una partida de unos 6.000 euros para la adquisición de obras de arte, exhibidas en las paredes de los edificios municipales, previendo el encargo de algunos de esos retratos dentro de esta partida, para cuando fuera necesario. Pero una queja del PSOE motivó que el equipo de Gobierno del PP abandonara esa idea. De hecho, Capellán encargó un retrato propio a nivel particular.