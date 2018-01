Reunión de la comisión de seguimiento

El último contrato firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación Banda de música expiró a final del 2017. Sin embargo, aún quedan términos que discutir del mismo. Entre ellos, la última sanción recibida por la adjudicataria por incumplimiento de contrato. Para resolverlo se convocó una última vez la comisión de seguimiento de dicho contrato. En un principio, se fijó el pasado 10 de enero como fecha para esa reunión. La asociación musical pidió in extremis un aplazamiento que finalmente fue concedido. El Ayuntamiento ha convocado dicha comisión para hoy a las 14.30 horas. El encuentro, fechado directamente por la alcaldesa, no contará con la presencia del concejal responsable de la Banda municipal, Javier Redondo, quien expuso que «en este tipo de reuniones se debe contar con todo el personal necesario del Ayuntamiento y a esa hora no es posible». En cualquier caso, esta reunión debe servir para cerrar definitivamente todo lo relativo al contrato recién finalizado. El concejal de Cultura, Leopoldo García, reconoce que, una vez celebrada esa reunión, «se podrá negociar el futuro con libertad».