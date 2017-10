Luis Vicente Elías obtiene de nuevo el Premio Vinos y Territorio por un libro sobre Brasil

La publicación 'Paisagens do vinhedo Rio-grandense' realizada por Luis Vicente Elías Pastor, en colaboración con Rinaldo dal Pizzol, ha sido galardonada con el Premio Vinos y Territorio 2017 otorgado por la Organización Internacional del Vino. Ya en el año 2012 el etnógrafo y antropólogo riojano, nacido hace 68 años en Logroño pero residente en Briones, ya recibió este mismo galardón por el libro anterior 'El paisaje del viñedo: una mirada desde la Antropología'.

En la obra 'Paisagens do vinhedo Rio-grandense' Luis Vicente Elías aborda el paisaje de un viñedo singular del sur de Brasil. No es el único premio que ha recibido Elías este año, que colaboró en el libro 'Lanzarote, jardín de cactus' con el apartado 'El paisaje del viñedo en las Islas Canarias' y la publicación obtuvo el Premio Internacional Carlos Scarpa per il Giardino 2017.