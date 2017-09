Laura Cid, la nueva Guapa de Bilibio

Hace diez años Naiara Hernáez fue elegida Guapa de Bilibio en la romería del primer domingo de septiembre celebrada en Haro. Y ayer Naiara vivió esa misma jornada pero, esta vez, como priora de la Cofradía de San Felices, la más joven que ostenta el cargo a sus 26 años y la segunda mujer en el mismo, después de Isabel Franco. Suya fue la responsabilidad de que todo saliera bien. «Estoy muy contenta, ha salido todo a pedir de boca», valoró la priora poco antes de emprender el regreso a la ciudad y proceder a las tradicionales 'vueltas' en la plaza de la Paz y al colofón, la ofrenda floral a la Virgen de la Vega. Las 270 raciones de 'marisco jarrero' se agotaron, igual que otras tantas de patatas con chorizo.

En la romería del primer domingo de septiembre también se elige a la Guapa de Bilibio, que el año pasado fue Sara López, acompañada de las damas María Muñoz y Carla Cantero. Este año el honor fue para Laura Cid, de 18 años, jugadora del Club Voleibol Haro que este año comenzará sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Valladolid y pasará a jugar en su equipo, el UVA. Cid, que acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el IES Ciudad de Haro, también ha sido campeona de La Rioja de voley playa.

«Ha sido una sorpresa, no me lo esperaba», admitió Cid, porque la elección es muy abierta, todas las muchachas que acuden a la romería pueden ser elegidas: «Tú vienes aquí y los miembros de la Cofradía de San Felices te preguntan si te quieres presentar. Después, con las candidatas, se realiza una votación». Aunque después de las inminentes fiestas se trasladará a Valladolid para comenzar sus estudios universitarios, Laura Cid reconoció que «vendré cuando tenga que venir porque me hace mucha ilusión, tenía muchas ganas». La joven harense recordó cómo su abuela, Mari Velasco, se presentó cuando tenía 15 años y ella también estaba ilusionada por que su nieta fuera elegida Guapa de Bilibio.

Como primera dama Laura Cid tendrá a Sara Varela, también de 18 años y, como ella, nacida en Baracaldo, aunque desde hace 14 reside en Haro, donde estudia 2º de Bachillerato en el IES Ciudad de Haro. La segunda dama de honor es Erika Barriocanal, de 22 años y que es higienista en una clínica dental.