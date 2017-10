El PP de Haro sostiene que la conexión oeste con la AP-68 «no tiene sentido» Vista desde San Felices de la AP-68 a su paso por Haro, la localidad que se divisa al fondo a la izquierda. :: D.M.A. Los populares recriminan a la alcaldesa socialista que haya convertido en partidista un acuerdo de toda la Corporación DIEGO MARÍN A. Lunes, 30 octubre 2017, 23:59

El Grupo Municipal del PP en Haro ofreció ayer una rueda de prensa para recriminar la postura del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro, y sobre todo la de la alcaldesa, tras el anuncio del pasado viernes de que continuará alegando frente al proyecto de construcción de la variante Oeste de cara a la funcionalidad de la AP-68 cuando esta se libere en 2026. En concreto, los concejales populares José Ignacio Asenjo y Alberto Olarte criticaron que, aunque las alegaciones se presentaron con el acuerdo de toda la Corporación municipal, estas se utilizaron por parte del PSOE, a nivel regional, para presentar una proposición no de ley en el pleno del Parlamento de La Rioja celebrado el pasado lunes 16 de octubre y que no contó con ningún apoyo, ni el del PP ni el de Cs ni el de Podemos, sólo votaron a favor los socialistas.

«En la intervención no se nombró la alegación de Haro ni siquiera se citó a la ciudad. Se hizo el ridículo más espantoso y, encima, la alcaldesa quiere 'sacar pecho' para su beneficio político personal y no para el de Haro, que es a la que se debería dedicar y no lo hace», declaró Alberto Olarte. Para el edil popular, «nos encontramos ante un mero informe elaborado por ingenieros al que presentan alegaciones otros ingenieros y arquitectos».

En el caso de la alegación presentada por Haro, que reclamaba una ronda Sur en lugar de la Oeste contemplada porque afectada a viñedos y venajos, según Olarte fue contestada y, en consenso con la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de La Rioja, se modificó para que «la afección fuera la menor posible». Es más, Olarte señaló que «la variante Sur de Haro puede que no sea necesaria con el peaje de Ollauri», que se valora. En resumen, para los concejales del PP en Haro, «no hay ninguna decisión tomada y, por tanto, no hay solución».

La acusación popular se centra en que «el PSOE se ha aprovechado de un acuerdo unánime» entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Haro «para presentar una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja, cuando ni siquiera el Gobierno lo ha visto aún». Por tanto, Olarte y Asenjo lanzaron un mensaje a la alcaldesa de Haro: «Si quiere crecer más en su partido, que es su objetivo prioritario, le pedimos que no utilice más el Ayuntamiento de Haro como lanzadera política y se dedique a trabajar por la ciudad, que la tiene abandonada».

La Zaballa

En lo que se refiere a la postura original, a las alegaciones presentadas por Haro al proyecto, el Grupo Municipal del PP admitió ayer que «la variante Oeste está de sobra, igual no tiene mucho sentido porque va desde Casalarreina y Anguciana a morir a la carretera de Villalba, y como pasa por los venajos y algún viñedo quizá el impacto ambiental es muy grande, es verdad, estamos de acuerdo en eso y en que hay que dar una solución al polígono industrial La Zaballa y a la carretera de Zarratón». En este punto Olarte señaló que en el proyecto «falta conexión con el futuro polígono industrial La Zaballa, pero es que este equipo de Gobierno lo ha abandonado y no quiere saber nada de él porque aquí, según ellos, no nos hace falta».