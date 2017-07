Haro reclama el arreglo de la vieja y deteriorada carretera a Briñas Una pareja camina por la carretera vieja de Briñas. :: D.M.A. Carreteras asegura que ni le ha llegado la demanda ni es competencia suya por ser considerado un camino rural municipal DIEGO MARÍN ABEYTUA Sábado, 29 julio 2017, 23:27

La adecuación de la vieja carretera a Briñas es una vieja reivindicación de Haro. Junto con el histórico puente de Briñas es uno de los accesos al meandro Tondón más transitados, ya no sólo por contar con senderos marcados de 'Las Rutas del Vino de La Rioja Alta' ideados y señalizados por la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta, sino porque en sus parajes -Vicuana, Perdigón y Tondonia- poseen viñedos, respectivamente, las bodegas de Haro Bilbaínas, Roda y López de Heredia.

El camino cuenta, además, con el Panteón de los Liberales, un recuerdo a los muertos en las Guerras Carlistas. Pero los baches y socavones de la vía hacen cada vez más compleja la circulación ya no sólo de vehículos sino también de personas. El concejal del área de caminos rurales del Ayuntamiento de Haro, Ángel Conde, ha confirmado a Diario LA RIOJA que hace meses que se remitió una petición de arreglo de la vía al Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes de la Consejería de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja. No obstante, consultado sobre esta reclamación por este periódico, el Servicio de Carreteras asegura que no consta la demanda del Ayuntamiento de Haro.

Es más, mientras que el Consistorio jarrero considera que el arreglo de la vieja carretera de Briñas es competencia del Gobierno de La Rioja, el Ejecutivo estima que la vía no forma parte de la red viaria autonómica y que su arreglo, como tal, es una competencia local exclusiva de los municipios de Haro y Briñas. Sea cual sea la causa, ninguna administración pública riojana reconoce el ámbito como propio y la vieja carretera de Briñas continúa agujereada como un queso Gruyère. Quizá cansada de esperar alguna bodega ha intervenido por su cuenta y ha adecuado el acceso a sus terrenos.

El Ayuntamiento de Haro ya anunció una inversión de 46.945,12 euros para el arreglo de caminos rurales como el de Enmedio y Los Huertos, apenas 3 kilómetros que tendrán una continuidad en otras vías con una inyección económica mayor, de 100.000 euros. El concejal de Haro Ángel Conde ha mantenido varias reuniones con el Consejo Sectorial Agrario para concienciar a los agricultores del cuidado de los caminos, muchas veces estropeados por la erosión del arado no desmontado cuando circulan con el tractor. Uno de los últimos caminos parcheados en Haro, este mismo año, ha sido el de la Alméndora.

El Ayuntamiento harense también ha solicitado a la Dirección General del Medio Natural el cuidado y mantenimiento del camino que conduce a Anguciana desde el paraje del Viano. En el 2015 el Consistorio jarrero invirtió 251.000 euros en el arreglo de caminos municipales y, de hecho, en el 2016 arregló el de Carabriñas, en las inmediaciones del puente de Briñas.