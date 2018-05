Haro pasa revista a la oferta turística El objetivo es regularizar la oferta turística de Haro. :: j.l. El Ejecutivo pide un informe de la situación de los alojamientos turísticos no hoteleros para regularizar su uso JÖEL LÓPEZ Martes, 15 mayo 2018, 09:09

El Ayuntamiento de Haro ha solicitado un informe al coordinador de turismo para conocer el estado real de la oferta de alojamientos turísticos no hoteleros con el objetivo de «asegurar una oferta de calidad en la ciudad», explica Leopoldo García, concejal del Ejecutivo jarrero.

El técnico de turismo ha culminado un informe en el que, además de datos estadísticos ha mantenido diversas reuniones con los propietarios de diferentes apartamentos turísticos para conocer su opinión actual sobre el estado de esta oferta en Haro.

Después de un año de implantación del nuevo reglamento, Leopoldo García reconoce que «es bueno saber cuál es la situación real de este tipo de oferta para asegurar un alojamiento de calidad en Haro».

Asegura el edil regionalista que «el Ayuntamiento no puede sancionar pero sí debe controlar que no haya alojamientos que no cumplan un texto que creemos es bueno para todos».

Y añade: «Esto es bueno tanto para los turistas que nos visitan como para los propietarios de estos negocios que no ven una competencia desleal».

El Gobierno riojano aprobó en marzo de 2017 un reglamento general de turismo, que distingue los apartamentos turísticos, los que contienen tres o más unidades de alojamientos en un mismo edificio o parte diferenciada del mismo, de las viviendas de uso turístico, incluidas aquellas que se anuncian por internet.

Este nuevo reglamento, que entró en vigor el 22 de mayo de 2017, supone una actualización de la normativa para adaptarse a la nueva realidad social, viniendo a regular las viviendas de uso turístico.

Así, aquel que quiera reformar una vivienda para poder alquilarla desde un punto de vista turístico ofertándola por días en distintas plataformas, debe saber algo importante.

Dicha vivienda será considerada como una vivienda de uso turístico, y que comprende una actividad económica diferente a la relación habitual de arrendador y arrendatario.

Mucho trabajo

La nueva coordinación de la oficina de turismo de Haro lleva trabajando varios meses pero es en este momento cuando está intensificando sus esfuerzos en una temporada alta que se acerca a su punto álgido.

Uno de los principales objetivos es dotar de más herramientas efectivas a la oficina para optimizar los recursos turísticos del municipio. Los cupos de reservas de visitas a bodegas son un ejemplo.