Haro honra a su patrona, la Vega La imagen de la Virgen de la Vega, patrona de Haro, a su llegada a los Jardines para dar inicio a la ofrenda floral. :: / Diego Marín A. Paty Alonso leyó su piropo ganador e instituciones, asociaciones y ciudadanos presentaron sus ramos de flores en los Jardines | La ofrenda floral y el rosario de faroles protagonizan la segunda jornada de las fiestas en honor a la Virgen DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 9 septiembre 2017, 10:22

«Me basta con sólo mirarte/para tener la certeza/de que el sentir que me inspiras/brote de la naturaleza./Pues es tu mirar tan profundo,/y es tan grande tu nobleza,/que no hay jarrero en el mundo/al que no se le ensanche el alma/al decir: ¡Virgen de la Vega!». Así acaba el poema ganador del XLV concurso de piropos a Nuestra Señora la Virgen de la Vega organizado por su cofradía y que ha ganado Paty Alonso. Esta jarrera, que ya fue premiada años atrás y coordina el taller de teatro del Círculo Católico de Haro, leyó ayer su piropo en unos Jardines de la Vega repletos de gente, con la patrona ya completamente engalanada con las flores que le habían ofrendado los vecinos.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, acudió a la cita, al día grande de las fiestas de la Virgen de la Vega de Haro, el dedicado a su patrona, y lo hizo al igual que otras autoridades religiosas, como el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Carlos Escribano, y políticas, como el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón; la presidenta del Parlamento riojano, Ana Lourdes González, el consejero Alberto Galiana, diputados regionales, alcaldes de localidades vecinas, la Corporación municipal y priores de las cofradías de Haro. El acto, como manda el protocolo, fue solemne y se produjo después de la misa y la salve cantada por la Coral Polifónica en la Basílica de la Vega.

Relacionadas De abuelos a nietos

La presentadora del acto fue, como acostumbra, Raquel Belmonte, quien describió a la patrona de Haro como «reina del cielo en la advocación de la Vega», subrayó la búsqueda que los jarreros hacen en ella para encontrar «cobijo, ayuda, cuidado, defensa, aliento, esperanza...» y señaló que «la madre de la Vega se encuentra dentro de cada uno de nosotros». «No somos 'followers', fans ni seguidores sino devotos», declaró Raquel Belmonte empleando un lenguaje actual y desenfadado. El mensaje quizá caló más así en la juventud de Haro.

«No somos 'followers', fans ni seguidores, sino devotos», declaró la presentadora del acto, Raquel Belmonte

El abad de la Cofradía de la Virgen de la Vega, Narciso Corcuera , también intervino para bendecir las espigas protagonistas del milagro de la patrona y las alabó como el «fruto de la capacidad que Dios ha dado a la tierra». El mayordomo de la cofradía, José Javier Ríos, fue visceral: «¡Virgen de la Vega, eres la gloria de Haro!».