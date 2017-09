En Haro, aparca como puedas Coches estacionados en un terreno no urbanizado en el callejón de Santiago, en la subida a la Atalaya de Haro, con vistas al Toloño. :: D.M.A. Los solares y terrenos no urbanizados se convierten en un desahogo para el problema de falta de aparcamiento de la ciudad DIEGO MARÍN ABEYTUA Lunes, 18 septiembre 2017, 12:53

«Tenemos que asumir que hacen falta plazas de aparcamiento», reconoce el teniente de alcalde y concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo. Algunas de las acciones recientes del equipo de Gobierno de Haro tienen que ver con el problema del aparcamiento de vehículos en la localidad, como el cambio del estacionamiento a batería en un tramo de la calle Julián Fernández Ollero, el anuncio del nuevo parking público en la calle Santiago, el ya construido en la Atalaya o la reforma de la plaza de la Paz y las calles San Felices, Atalaya y Castillo para, entre otras razones, fomentar el uso del infrautilizado segundo aparcamiento público de El Ferial.

Existen, sobre todo en el casco antiguo de Haro, varios solares o espacios sin urbanizar que se emplean como aparcamientos 'públicos' improvisados y su uso ya se ha instaurado como costumbre. Hay solares de aparcamiento en las calles Siervas de Jesús, Dos de Mayo, Cuevas, el callejón Santiago y en Maestro Eliseo Pinedo, detrás del Silo. La permisividad del estacionamiento por parte de la Policía Local depende en gran medida de la propiedad del terreno y de si el vehículo ha invadido obligatoriamente la acerca para estacionar en el solar.

El solar de la calle Siervas de Jesús, donde habitualmente estacionan una quincena de coches, está alquilado al dueño por el Ayuntamiento de Haro, según informa Javier Redondo, por un precio simbólico semejante al coste del IBI, por lo que se permite el aparcamiento, aunque no esté acondicionado el terreno. El vecino de la calle Dos de Mayo, donde se encontraba la antigua Casa del Pueblo, es propiedad municipal y caben una decena de vehículos, aunque «no se contemplan actuaciones». Y el del Silo también es municipal, y aunque no se ha habilitado como aparcamiento, es habitual ver, igualmente, coches estacionados, aunque Redondo confiesa que no sabe si se ha multado.

«Se sanciona se pisa la acera, porque los coches la hacen sufrir si no hay rebaje», advierte el teniente de alcalde de Haro. En otros espacios, como el solar de la alcoholera, o el mirador de la Atalaya, se ha optado por colocar bloques de hormigón para evitar la entrada de vehículos, mientras que sí se estudia acondicionar el de la calle Pilar Alto.