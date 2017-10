El Grupo Municipal del PP de Haro muestra su apoyo a la Banda de Música Los ediles del Grupo Municipal del PP de Haro: Castillo, Arrieta, Asenjo, Olarte, Rioja, Tubía y González. / D.M.A. Según Lydia Arrieta, los problemas surgen cuando «los músicos no llegaban a 25 de 46» por traslados, defunciones y bajas DIEGO MARÍN ABEYTUA Martes, 31 octubre 2017, 00:51

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Haro ofreció ayer una rueda de prensa en bloque, con la presencia de sus siete concejales, para mostrar su apoyo a la Banda Municipal de Música de Haro y criticar la labor del equipo de Gobierno por haberla sancionado ya con cuatro faltas leves. En primer lugar tomó la palabra Lydia Arrieta, concejal de Cultura del anterior equipo de Gobierno del Consistorio con el que la asociación Banda de Música de Haro firmó el contrato de prestación de servicios y aseguró que, «leídos todos los informes para hacer nuestro propio examen», ha concluido que «el 'tripartido' tiene una doble vara de medir».

«La legislación se debe cumplir, pero entendemos que el contrato aportaba medidas y soluciones para evitar las sanciones y este sólo se usa para su beneficio», advirtió Lydia Arrieta, aludiendo a dos puntos del contrato que hacen referencia a Incidencias y la Comisión de Seguimiento. Según Arrieta, los problemas surgieron cuando «los músicos no llegaban a 25 de 46» (a causa de defunciones, traslados y bajas), situación que, afirma el PP, fue alertada por la propia asociación al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro pero este «no se ha reunido para atajar estos problemas».

Por otra parte, Arrieta criticó que «se ha ninguneado al partido más multitudinario en la Corporación municipal, el PP, que solicitó mensualmente, desde abril, la comparecencia del concejal delegado y no ha comparecido hasta octubre». «No han sido ni las formas ni las maneras y se ha hecho mucho daño», subrayó Arrieta. Junto a ella, José Luis González y Francisca Castillo forman parte de la Comisión de Cultura. Esta última describió la actuación del «'tripartito'» como «un despropósito», «a parte de lo que nos han ocultado y de lo que nos han mentido». Castillo advirtió de que «lo importantes es que quieren cambiar la Banda con gente que igual no es de Haro y eso no se puede permitir».

Alberto Olarte también intervino para señalar que «la Banda es un orgullo para la ciudad, por eso la labor del Ayuntamiento es cuidarla». «Desde el PP queremos mostrar todo nuestro apoyo a la Banda y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que la situación se normalice», declaró Olarte, exigiendo al equipo de Gobierno que «solucione el problema de manera inmediata, vergüenza les tendría que dar».

También habló José Ignacio Asenjo, teniente de alcalde en la anterior legislatura, en la que gobernó el PP, y que aclaró algunos puntos: «El primero que incumple es la Administración», «El fagot nadie lo cobraba porque no existía» y «Antes había comité y no era necesario». Finalmente, José Luis González respondió a una pregunta formuladasobre las posibles desavenencias en el seno de la asociación justificando lo siguiente: «Claro que hay diversidad de opiniones, como en cualquier grupo de personas, hay pluralidad».