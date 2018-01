El Gobierno sube las tasas funerarias para «equipararlas» con el municipio Un momento del primer pleno del año en el Ayuntamiento de Haro. :: J.L. El Partido Popular cree que la subida aprobada en el pleno es «excesiva» y el Ejecutivo dice que son tasas propias de una cabeza de comarca J. LÓPEZ Jueves, 4 enero 2018, 00:40

El Ejecutivo de Haro ha aprobado una subida de las tasas funerarias en el primer pleno municipal del año. La alcaldesa, Laura Rivado, asegura que, por fin, «tenemos unas tasas a la altura de una cabeza de comarca». El Partido Popular ha votado en contra de esta modificación de la ordenanza fiscal ya que consideran dicho incremento arbitrario y «excesivo».

El concejal responsable, Ángel Conde, afirmó que se trata de un servicio que no se puede gravar a los no empadronados «como si se hace con las piscinas, por ejemplo». La propia alcaldesa explicó que se han fijado en «municipios incluso más pequeños que tenían tasas más altas». Esta decisión aprobada ayer se suma a la ya tomada de reformar el cementerio incluyendo nichos y columbarios. Una política que no comparte el Partido Popular. Su portavoz, José Ignacio Asenjo, cree que «han destrozado» el cementerio y lo han llevado «a la época de los romanos».

A pesar de los fuertes encontronazos de la primera edil con el portavoz del PP el Pleno al completo se puso de acuerdo para aprobar la modificación de la ordenanza municipal sobre la tenencia de perros con el fin de usar la tecnología asequible para su identificación y evitar, fundamentalmente, el abandono de las mascotas y la no recogida de sus excrementos. Esta modificación ha querido dar un paso más del mandato de la Comunidad para regular el censo canino.

«Retrolentitud» del Ejecutivo

En la sesión de ayer se aprobó, por fin, la nueva regulación de la zona azul que se actualiza la normativa en vigor. Alberto Olarte, concejal del PP, aseguró estar de acuerdo con esa actualización pero no con los plazos seguidos por el Ejecutivo, al que acusa «no de lentitud sino deretrolentitud».

El concejal Leopoldo García aseguró, también, que la actualización conlleva una hora más de «aparcamiento gratis» e ironizó que «si con nosotros la Administración es lenta, con ustedes era eterna». Olarte censuró, por su parte, que se amplíe la zona azul a las calles Santiago y Navarra.

Preguntado por el uso del edificio del mercado, el concejal de Urbanismo, Javier Redondo, afirmó que las obras «están a punto de empezar».

Añadió que se tratará de un espacio mulitusos donde el principal objetivo es «acercar a la gente al casco antiguo».