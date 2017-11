Germán Cantabrana y Kiko Garrido se reúnen por separado Jueves, 23 noviembre 2017, 09:30

Curiosamente, la cita celebrada ayer fue la segunda que ha mantenido el Ayuntamiento de Haro con representantes de Podemos, puesto que el pasado lunes Laura Rivado se reunió con el diputado regional Germán Cantabrana. «Yo quedé con Laura hoy [por ayer] y Germán no podía, pero como él quería conocer el proyecto de primera mano, quedó ayer [por el lunes]. No obstante, las decisiones políticas no sólo sobre esto sino sobre lo que pueda debatir Podemos se toman con consenso tanto en el partido como en el grupo parlamentario», justificó Kiko Garrido.