Fernando Riaño dedica su pregón a «Los Otros», desde Íñiguez a su familia Pregón de fiestas pronunciado anoche por Fernando Riaño. :: donézar El pregonero repasó sus recuerdos de Haro enumerando a familias, empresas, deportistas y personajes históricos D. M. A. HARO. Sábado, 9 septiembre 2017, 15:44

El Teatro Bretón de Haro se volvió a llenar para asistir al pregón de inauguración de las fiestas. Fernando Riaño, nacido en Burgos hace 41 años pero de familia jarrera, vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos, director corporativo de Ilunion (Fundación ONCE) y deportista discapacitado por su severa deficiencia visual, quiso empezar su discurso agradeciendo a las «personas que están aquí, los hay que están de camino, hay personas que no han podido venir...».

El 'mantenedor' rindió homenaje a Montserrat Iñiguez, directora de la Estación Enológica de Haro hasta su jubilación este mismo año, para quien pidió un aplauso. Fue un gesto elegante, sobre todo porque Montserrat Iñiguez fue la primera elegida y anunciada por el equipo de Gobierno de Haro para la responsabilidad que asumió Riaño, pero rechazó la invitación. «En ocasiones creemos que las cosas, los logros o los retos son fruto de los desvelos de una persona. Puede parecer que el acto del pregón es un acto de una persona, un acto de protagonismo personal. Nada más lejos de la realidad», explicó Riaño, quien, a continuación, hablo de «Los Otros».

Por supuesto, hizo referencia a sus padres, quienes «tuvieron la gentileza de traernos al mundo, de cuidarnos, de educarnos, de enseñarnos, de crear oportunidades de vida, de enseñarnos a no rendirse nunca y de ser un ejemplo». El pregonero se remontó a 1993, cuando fue a estudiar a Inglaterra (también lo hizo en Harvard), y nombró a la que entonces fue su «otra familia: Margaret y Michael». Riaño confesó ser «profundo admirador del Haro de Ángel Martín Municio», del malogrado ciclista de Villalba Álvaro Fernández, «de enseñas y marcas» como López de Heredia-Viña Tondonia, del Niño de Haro, de familias como Muga o Aranzábal y su La Rioja Alta, de deportistas como el ezcarayense Mario Repes, Ildefonso Sánchez del Río, ToloHaro, José Luis López de Silanes, Lucrecia Arana, Antonio Ordóñez, el Niño de La Palma, la familia Aguirre Fresno y su Beethoven, Bartolomé Cossío o del gran Rafa Pérez, «el mejor ceramista del mundo es de Haro».

«De Haro me quedo con muchas cosas, todas buenas, y con grandes recuerdos», afirmó. Y también recordó al banderillero Sotito y a Manolo Muga. Hubo una agradecida mención a la ONCE por «trabajar de otro modo». Y por hacer una referencia a la histórica realidad, citó a Bismarck: «España es el país más fuerte del mundo, los españoles llevan años intentando destruirlo y no lo han conseguido».