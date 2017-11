Fernández Ollero espera sus plazas Una mujer cruza por en medio de la calzada de Fernández Ollero. / D.M.A. El Ayuntamiento de Haro readjudica la obra de reorganización del tráfico y los estacionamiento en la calle de El Mazo DIEGO MARÍN ABEYTUA Domingo, 26 noviembre 2017, 00:21

Hace dos meses, el Ayuntamiento de Haro anunció la inminente reorganización de las plazas de estacionamiento del tramo de la calle Julián Fernández Ollero entre las vías Federico García Lorca y Severo Ochoa. Dos meses después, los aparcamientos continúan en línea, a pesar de que el equipo de Gobierno informó de su próxima conversión al formato de batería y marcha atrás para incrementar las plazas.

El retraso en realizar esta intervención tiene un motivo. El contrato firmado con la empresa a la que se había adjudicado las labores de pintura de la calle, Señalización Lacroix, por 2.905,45 euros (IVA incluido), ha sido resuelto sin haberse iniciado la obra. El motivo, según detalla en un informe el arquitecto municipal del Consistorio harense, es que «la oferta no se correspondía con lo descrito en la memoria valorada y redactada, de tal manera que las líneas de aparcamiento en batería no tienen el mismo precio que las líneas continuas, y solicitado nuevo presupuesto a las dos empresas participantes se comprueba que en ambos casos la actuación presupuestada no coincide por la prevista, considerando necesario anular la presente contratación».

Presentado un nuevo informe a las dos empresas que hicieron una oferta para la intervención, en esta ocasión procurando «ninguna ambigüedad», finalmente se ha concedido el contrato de la obra a Señalizaciones Muro por un valor aproximado de 3.200 euros (IVA incluido). En la intervención se incluyen la pintura de los aparcamientos, una zona de carga y descarga, una parada de autobús y los pasos de cebra, reduciendo a dos carriles la circulación en esta calle, que originalmente tuvo cuatro y, actualmente, tres.

El edil del Ayuntamiento de Haro, Leopoldo García, anuncia a Diario LA RIOJA que la reorganización del tráfico se ampliará a otras vías de El Mazo y que en breve se reunirán con los vecinos de la avenida de La Rioja, que exigían recuperar los aparcamientos en línea en dicha calle.