El caso del fagot que no existía La banda municipal de música de Haro, con una veintena de sus 46 miembros durante su actuación en la ofrenda floral a la Virgen de la Vega. / D.M.A. La asociación Banda de Música de Haro se enfrenta a una sanción leve de 1.350 euros y a otra posible grave | El Consistorio jarrero ha pagado 2.100 euros anuales desde el 2013 a un músico 'fantasma' DIEGO MARÍN A. Haro Jueves, 5 octubre 2017, 09:23

Tres cuartos de hora duró ayer la rueda de prensa en la que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo, explicó a los medios de comunicación «la situación de la banda municipal de música de Haro». El concejal confirmó la sanción de 1.350 euros a la asociación Banda de Música de Haro correspondiente a una falta leve por falta de asistencia de algunos de sus miembros a los ensayos de mayo del 2017 y que se podrían ampliar cuando se analicen los meses siguientes. Desde entonces, el Consistorio no ha abonado las facturas emitidas por esta entidad, entendiendo que había irregularidades que aclarar. El importe de la sanción se descontará del abono de la factura de junio, la siguiente que será liquidada.

Pero hay más. La asociación se enfrentará a una posible falta grave por incomparecencia de algunos de sus miembros a algunas actuaciones. El 17 de octubre se ha convocado una audiencia entre el concejal de Cultura, el jefe de la Unidad de Cultura, el director de la banda de música de Haro y tres representantes de la gestora de la asociación, que la rige desde que en junio dimitiera la junta directiva encabezada por la entonces presidenta Ascensión Alonso.

«En marzo, a petición mía, el director empezó a emitir informes de la banda. Entonces notamos que en bastantes ensayos y actuaciones había miembros que no asistían, pero es que hay miembros que no existen y otros que sólo acuden a un ensayo y luego quieren actuar», detalló Javier Redondo.

Ya antes, en la cabalgata de Reyes, el edil comprobó «que había pocos músicos» y que no se emitían los informes que, por contrato, debe entregar mensualmente la asociación al Ayuntamiento. Este año sólo han recibido uno, en abril, concerniente a los cuatro primeros meses del año. Tampoco hay facturas de gastos para justificar los 20.000 euros anuales que el Consistorio dedica a tal fin, dentro de los 123.000 euros al año que se abonan a la asociación y que suponen, como subrayó el concejal, el 1,2% del presupuesto municipal.

Es más, Redondo detalló el curioso caso del fagot inexistente: «Por contrato, si no tienen músicos hay que contratarlos. Pero el fagot no existe y no se ha contratado nunca, sin embargo, sí ha sido pagado». Y como especifica el contrato, en este músico se han invertido 2.100 euros al año desde el 2013, sin que conste su participación ni en los ensayos ni en las actuaciones.

Diario LA RIOJA ha intentado contactar con la asociación para contrastar esta información y no ha sido posible, pero este periódico ha podido saber que hoy a las 20.30 horas ha convocado una asamblea urgente en el edificio del antiguo Banco de España.