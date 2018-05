La espera de un edificio histórico Muy cerca de la plaza San Martín se encuentra esta casa, en la esquina entre Costanilla y Castillo. :: j.l. La segunda casa más antigua de Haro, en la calle Costanilla, en estado de ruina y sin propiedad legal JÖEL LÓPEZ Martes, 8 mayo 2018, 09:00

Las calles del casco antiguo de Haro serpentean y, muchas veces, los edificios callan. Se puede intuir el bullicio de otros tiempos pero, ahora, el viejo corazón jarrero late en silencio. Hay un rincón, en la esquina entre las calles Costanilla y Castillo, que obliga al paseante a parar en seco.

Para el ignorante admirado es un edificio curioso, pero para el versado es el segundo inmueble más antiguo de Haro.

José Manuel Ramírez, autor del libro 'La muy noble y muy leal ciudad de Haro' asegura que es un edificio «muy singular» que está relacionado con otro parecido que hay en Briones.

Las vigas de madera para soportar la segunda planta, las pinturas de la parte superior y su origen del siglo XVI son algunas de las cosas que le dan valor. Para Ramírez, todas estas características lo convierten en «un espacio que hay que conservar sí o sí».

El concejal de Obras, Javier Redondo, abunda en esta idea y asegura que «el objetivo de todos los partidos del Ayuntamiento es que esta casa se mantenga y se cuide». E insiste: «Es implanteable un derribo».

Sin embargo, Redondo explica que la situación actual no es sencilla. Por un lado, la propiedad del edificio está en el aire. El edil de Obras afirma: «Al morir el propietario, el inmueble aún no ha pasado a su heredero y se encuentra en un limbo». Si la situación se mantiene así, sería Hacienda quien actuaría como interlocutor y propietario sobrevenido. El Ayuntamiento no tiene a ningún vecino censado en ese inmueble del número 4 de la calle Costanilla y Redondo anuncia que «el edificio será declarado en ruina» para poder actual sobre él.

Insiste en mantenerlo y cuidarlo, pero hace un llamamiento «a todas las instituciones para que colaboren en la conservación de un edificio emblemático».