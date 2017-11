El día después de ser aprobada la ILP Abogados, políticos, bodegueros, alcaldes y miembros de la Plataforma, ayer, en el Parlamento. :: D.M.A. El Ayuntamiento de Haro retira el cartel reivindicativo del balcón porque «se abre otro periodo» DIEGO MARÍN ABEYTUA Domingo, 26 noviembre 2017, 10:09

Hace un año el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro colocó una pancarta en su balcón en la que se podía leer: «No me cablees. Por un paisaje del viñedo sin torres eléctricas». El cartel ha permanecido expuesto y bien visible desde cualquier punto de la céntrica plaza de la Paz de Haro hasta ayer, que fue retirado por el equipo de Gobierno de la localidad después de que la iniciativa legislativa popular (ILP) 'Plan Especial Vitícola' fuera tomada en consideración por unanimidad en el Parlamento de La Rioja.

«Ahora se abre otro periodo. La pancarta ya ha hecho su función porque mucha gente que la veía preguntaba a qué se debía y hacía suya la reivindicación. Una vez aprobada la ILP toca librar otra batalla, jugar con el tiempo», declara la alcaldesa del Ayuntamiento de Haro, Laura Rivado, y destaca el trabajo de diez años realizado por la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja. Ahora el trabajo es político, no ciudadano, así que la alcaldesa harense advierte: «Si se colocan torretas de electricidad no va a ser porque este Ayuntamiento no haya destinado todos los recursos económicos, materiales y humanos posibles para evitarlo».

La constitución de un equipo de trabajo en el Parlamento para elaborar ese 'Plan Especial Vitícola' que se convierta en ley debe empezar en los próximos días, abierto ya el periodo de presentación de alegaciones por parte de los grupo políticos que conforman la Cámara regional. Ante este recorrido, Laura Rivado asegura que «los grupos deben vigilar que se cumpla, está en sus manos, aunque yo estoy esperanzada y reivindicaré que se cumpla, haremos presión y emplearemos todos los instrumentos legales».

Natalia Olarte Gamarra, portavoz de la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja y quien expuso la ILP en el Parlamento, declaraba ayer que «seguiremos trabajando para conseguir que la admisión a trámite obtenga como resultado la preservación del paisaje de Haro y su comarca». Para Olarte, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Haro, «es responsabilidad tanto del Gobierno como de la oposición dar solución al problema manifestado en el Parlamento» y advierte de que «nuestros políticos deberían aunar esfuerzos y trabajar para preservar un recurso preciado».