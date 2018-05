Cuevas cree que el temor sobre el AVE es ponerse «la venda antes que la herida» El consejero Cuevas, en la reunión con alcaldes de la comarca. :: j.l. El consejero de Fomento se ha reunido con alcaldes de la comarca para explicar la directriz de suelo no urbanizable JÖEL LÓPEZ Lunes, 28 mayo 2018, 22:46

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, ha reconocido que la preocupación mostrada por algunos alcaldes y agentes sociales de La Rioja Alta sobre las decisiones del Ministerio acerca de los trazados del AVE es ponerse «la venda antes que la herida porque creo que no va haber herida».

Cuevas ha insistido en que «no se debe hablar de AVE sí o no». Para él, el debate es otro: «Debemos hablar de contar con una vía férrea competente con las comunicaciones de hoy en día; y de momento no la tenemos».

Sobre el argumento de no desear una línea férrea expresada por varios ediles de la comarca, Cuevas se pregunta «qué hubiera pasado si la gente se hubiera opuesto a construir el tren en el siglo XIX que tanta prosperidad supuso a esta comarca».

Precisamente, el consejero insiste en que «aún tenemos esa línea del XIX y tenemos que cambiarla por otra más competente». Cuevas ha pedido calma porque de momento no se conocen los planes de Fomento.

Cuestionado porque alguno de los trazados pueda albergar parada en Haro, Cuevas ha reconocido que «es una idea que se ha planteado desde esta Consejería, pero que no consta que Fomento la haya considerado».

Nueva directriz

Cuevas ha hecho estas declaraciones antes de la presentación del borrador de la directriz de protección de suelo no urbanizable a alcaldes de la comarca de Haro. Ha estado acompañado por el director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso.

El propósito de este encuentro es avanzar en el diálogo y la participación sobre esta nueva norma, que se está tramitando en la actualidad, con objeto de lograr el mayor consenso posible.

Precisamente, Cuevas ha dicho que si, finalmente, el trazado del AVE pasa por esta comarca y en concreto por zonas de suelo no urbanizable a cuidar, esta nueva directriz no supondría una protección especial ya que «esta legislación no es competente en materia de infraestructura del Estado».

Se trata, así, de una norma que pretende establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, catalogación y mejorar los espacios naturales, el paisaje y el medio físico rural.

A pesar de las declaraciones del consejero, diferentes agentes del territorio riojalteño siguen el proceso de movilización ante nuevas decisiones que se puedan tomar desde Fomento. Así, miembros de la recién creada plataforma por el progreso sostenible de Rioja se van a reunir, de nuevo, este miércoles.