El Consistorio de Haro pide a la Bandade Música que justifique sus gastos La Banda Municipal de Música de Haro durante una actuación en la procesión de San Felices, tocando por la calle de la Vega. :: / Diego Marín A. La entidad, constituida como asociación cultural, se ha quedado sin junta al dimitir la directiva que presidía Ascensión Alonso DIEGO MARÍN A. Haro Miércoles, 23 agosto 2017, 10:34

La Banda Municipal de Música de Haro se constituyó como asociación cultural en el año 2013, con Ainara Barquín como primera presidenta. El motivo de la constitución de la entidad fue la necesidad, a requerimiento del Ayuntamiento, de «regularizar la situación atípica, anormal o irregular de las condiciones en las que hasta la fecha viene funcionando la Banda Municipal de Música de Haro».

La banda tiene 160 años de historia (se fundó en 1857) y puede que esté pasando por los peores días de su trayectoria. La junta directiva de la Asociación Cultural Banda Municipal de Música de Haro, encabezada por la presidenta actual, Ascensión Alonso, dimitió semanas atrás. Y antes lo hizo Ainara Barquín. El motivo parece ser económico.

Según explica el concejal delegado específicamente de este tema en el Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo, «les hemos pedido justificación de los gastos de los dos últimos años y la respuesta que hemos obtenido es que no pueden presentar documentación alguna puesto que no tienen junta; sin embargo, y a pesar de ello, sí nos han enviado la última factura, la del mes de julio».

El Ayuntamiento de Haro firma contratos anuales con la asociación para financiar sus actuaciones. En el del 2017 se fijaron 43 conciertos por valor de 123.800 euros que se prorratean en once meses, con presentación mensual de las facturas. Del total, 23.000 euros son en concepto de «gastos a justificar», y ahí reside el problema. Al Ayuntamiento de Haro le consta que hay algunos músicos que llevan años sin cambiar de uniforme y, por contrato, puede exigir que el vestuario esté en buenas condiciones. También se ha requerido información relativa al contrato de los músicos.

«Lo que no entendemos es que para unas cosas [presentar documentación] aleguen que no tener junta pero, para otras [presentar facturas], no importe», declara el edil Javier Redondo, quien no desea inmiscuirse en los problemas internos de la asociación: «El Ayuntamiento de Haro no se puede meter ahí, las cuestiones internas que pueda haber las desconocemos».

No obstante, Redondo aclara que el Consistorio no ha retenido ninguna factura, ni de esta entidad ni de otra: «A fecha de hoy [por ayer], no hay ninguna factura en el Ayuntamiento de Haro fuera del plazo de pago, que son dos meses». Lo que sí confirmó Redondo es que las dos últimas facturas presentadas por la Asociación Cultural Banda Municipal de Música, la última la del mes de julio, aún no han sido abonadas pero está dentro de plazo.