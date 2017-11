Concierto de fin de temporada Ricardo Chiavetta dirige a la Banda Municipal de Música de Haro durante una actuación en los Jardines de la Vega. :: D.M.A. La Banda Municipal de Música de Haro ofrece un concierto dedicado a Lucrecia Arana y al musical 'Sonrisas y lágrimas' DIEGO MARÍN ABEYTUA Sábado, 4 noviembre 2017, 23:58

La Banda Municipal de Música de Haro ofrece hoy un concierto de fin de temporada en el Teatro Bretón de los Herreros a partir de las 13 horas. Este podría ser el último concierto del año de la agrupación, a expensas de la celebración de Santa Cecilia en noviembre, para completar las 43 actuaciones que según el acuerdo con el Ayuntamiento de Haro debe realizar la entidad. Sí es el último que debería haberse celebrado al aire libre, aunque finalmente se realice a cubierto.

El director de la Banda Municipal de Música de Haro, Ricardo Chiavetta, ha preparado un repertorio que supone un homenaje a la cantante Lucrecia Arana (Haro, 1867-Madrid, 1927), en el 150 aniversario de su nacimiento, efeméride que ya se está celebrando a nivel regional con una exposición en el Museo de La Rioja, en Logroño, otra que próximamente se abrirá en el museo del Torreón de Haro y otras actuaciones de zarzuela. La entrada es con invitación, a recoger en el Centro Municipal de Cultura o en taquilla, si hoy aún quedan, ya que el aforo estaba casi completo a día de ayer.

«Lucrecia Arana será recordada mediante algunas de las obras más representativas de su repertorio y de nuestro género lírico por excelencia: la zarzuela; también conmemorando el 75 aniversario de la muerte de uno de sus compositores más prolíficos, el maestro Pablo Luna», explica Ricardo Chiavetta.

No obstante, y «cambiando completamente de registro», en una segunda parte del concierto el repertorio contará con algunas composiciones «de los mejores musicales de todos los tiempos, 'Sonrisas y lágrimas'». En este apartado se podrán escuchar las canciones 'The sound of music', 'Do re mi', 'My favorite things', 'Something good', 'Clim Evry mountain', 'Sixteen going on seventen' y 'Edelweiss', de manera que, según Chiavetta, «harán que el público asistentes disfrute en familia».