Cien años de la ya desaparecida Alcoholera de Haro Miércoles, 2 mayo 2018, 09:04

El emblemático edificio comenzó su andadura hace justo cien años. Lamentablemente, la celebración no puede ser festiva porque hace 18 el Consistorio jarrero decidió derribarla para el uso del solar resultante como futuro parque inmobiliario. Aunque la contestación popular fue intensa en esa época no se pudo evitar la demolición. El espacio actual aún está sin construir y ha sido urbanizado hace relativamente poco tiempo. La Alcoholera contaba con varios edificios que formaban un conjunto arquitectónico de principio del siglo XX marcado por el estilo habitual de la edificación civil con aire modernista. Esta fábrica dejó paso en el año 2000 a un solar a la entrada de Haro donde es difícil evitar el recuerdo lo que pudo haber sido y no fue.