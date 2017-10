Ceniceros y Rivado se reúnen hoy para «buscar soluciones ante el informe de la CHE»

Hoy se reúnen el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado. La cita, solicitada por Rivado, según informa el Ayuntamiento de Haro, tiene como objetivo «buscar soluciones ante el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que declara la zona del barrio de la Estación como inundable». El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro estima que el Gobierno regional debe facilitar la solución para no «estrangular este espacio de la ciudad».

Rivado ha advertido de que expondrá a Ceniceros que «hay varias ampliaciones de bodegas ya solicitadas y que no podrían realizarse si no se buscan soluciones conjuntas». Por otra parte, la alcaldesa de Haro también solicitará el apoyo del Ejecutivo a la ILP en defensa del paisaje del viñedo de Rioja. «Todos tenemos que remar en la misma dirección. No es lógico que se presente una candidatura a la UNESCO para declarar Patrimonio de la Humanidad el paisaje riojano y se permita su destrucción», critica Rivado.