«Lo que era cauce ahora es zona de flujo preferente» Domingo, 29 octubre 2017, 11:03

Consultado por Diario LA RIOJA, el Gobierno de La Rioja no ha deseado pronunciarse sobre la reunión mantenida en Zaragoza por los responsables de la CHE, el Ayuntamiento de Haro y las bodegas del barrio de la Estación, justificando que no asistieron a la misma y que el problema es de carácter municipal. No obstante, desde el Ejecutivo regional quisieron remitirse a las recientes declaraciones del presidente José Ignacio Ceniceros en las que expuso su «máxima colaboración y cooperación con el Ayuntamiento de Haro para poder resolver el conflicto local que dificulta la expansión de las bodegas con proyectos que pretenden impulsar la economía y el empleo». La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, en cambio, no escondía que en su equipo de Gobierno están «muy contentos»: «Al aprobarse el real decreto, hay que interpretar las consecuencias. Lo que antes era cauce ahora es zona de flujo preferente y, cuando se desee construir, habrá que solicitar el informe preceptivo al SOS Rioja y la CHE para poder otorgar la licencia de obra».