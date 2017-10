La campaña 'Amigos de los Ríos' inicia la limpieza en la ribera del Tirón de Haro La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, y el teniente de alcalde, Javier Redondo (a la derecha), posan junto a los alumnos del IES Ciudad de Haro. / D.M.A. Unos 125 alumnos del IES Ciudad de Haro fueron voluntarios en la iniciativa junto a la alcaldesa y el primer teniente de alcalde DIEGO MARÍN A. Haro Jueves, 12 octubre 2017, 10:12

Unos 125 alumnos de 1º de la ESO del IES Ciudad de Haro participaron ayer en la campaña 'Amigos de los ríos', que comenzó en la ribera del Tirón a su paso por Haro. Los alumnos del centro educativo ya participaron el pasado año en esta iniciativa limpiando la misma zona y pudieron comprobar cómo en apenas doce meses la suciedad ha vuelto a extenderse por el río. Ayer extrajeron casi de todo del agua y la ribera, desde un cartel anunciador de un circo hasta una columna de la balaustrada del puente, pasando por envases, colillas de cigarrillos... y hasta filtros de aceite de un vehículo y un carro de supermercado. En total, dos furgonetas llenas de bolsas de basura recogida en el Tirón.

Este tipo de acciones emprendidas por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja pretenden no sólo limpiar sino, sobre todo, concienciar. Y es que los coordinadores de la actividad, como advertían ayer, se han encontrado de casi todo en los ríos: electrodomésticos, neumáticos... y hasta una pistola. Anusca Cañas, de Bioma Consultores, coordinadores de la actividad, explicó en el inicio de la tercera edición del programa que «este tramo del río, para nuestra sorpresa, está igual de sucio que el año pasado». «Hacemos una estupenda labor con el voluntariado pero, si no se mantiene, esto no tiene futuro. Hay que hacer un llamamiento para que utilicemos las papeleras y contenedores. El río puede parecer que lo puede todo pero no es así, lo devuelve todo, como el mar», consideraba Anusca Cañas.

CALENDARIO Sábado 21 de octubre tramo urbano del río Cidacos en Autol. Martes 24 de octubre zona urbana del río Jubera en Murillo de Río Leza. Viernes 27 de octubre tramo entre puentes del río Oja en Santo Domingo de la Calzada. Sábado 28 de octubre tramo de Varea del río Iregua a su paso por Logroño. Sábado 4 de noviembre tramos del Najerilla en Nájera.

Los residuos arrojados a las riberas dañan ya no sólo el medio ambiente, también la vista. «Todos somos corresponsables de cuidar el medio ambiente», afirmó Anusca Cañas. Y es que la lista de insólitos objetos que se han extraído de los ríos riojanos es alarmante: máquinas tragaperras, cunas, botellas de oxígeno, barriles de cerveza...

Guillermo Soriano, profesor de Ciencias Sociales del IES Ciudad de Haro, señaló que «consideramos importante la concienciación, a la hora de recoger los chicos se sorprenden y, como Haro es su municipio, de alguna manera se sienten responsables y esto sirve para corregir algunos hábitos». También le sirve al Ayuntamiento de Haro, que ayer ya anunció que colocaría más papeleras por la zona. Y es que tanto la alcaldesa, Laura Rivado, como el teniente de alcalde, Javier Redondo, colaboraron en las tareas de limpiezas durante casi dos horas. «Nos parece que es una labor envidiable y qué mejor ocasión para colaborar», declaró Laura Rivado., quien señaló: «Ya sabíamos que estaba en malas condiciones, pero la verdad es que nos fijamos en lo grande, el árbol y las ramas caídas...».