Las bicicletas ya no son para el verano Los soportes para aparcar las bicicletas continúan sin entrar en servicio desde que se instalaron el pasado mes de julio. :: / Diego Marín A. El servicio de alquiler presentado en mayo continúa sin estar habilitado tres meses después por un problema con el sistema DIEGO MARÍN A. Haro Miércoles, 6 septiembre 2017, 10:08

El pasado mes de mayo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro aprobó la ordenanza fiscal reguladora de los precios del alquiler del servicio de bicicletas y anunció que este entraría en funcionamiento durante el verano. Pero pasó junio, julio y agosto y las bicicletas todavía no están disponibles. Con el excedente de 26.000 euros del plan de dinamización turística 'Haro, patrimonio de vino' se adquirieron ocho bicicletas y se colocaron dos aparcamientos (en la trasera del Ayuntamiento y en las piscinas climatizadas El Mazo), con su consiguiente sistema informático para el sistema fuera autónomo.

El 1 de julio fue la primera fecha prevista para la puesta en marcha del servicio, aunque no fue hasta finales de ese mismo mes cuando se instalaron los soportes. Y el 23 de agosto el Ayuntamiento de Haro informó de que dos días antes había requerido «celeridad» a la empresa encargada de diseñar el sistema electrónico al haberse detectado «un problema de incompatibilidad del 'software' y el 'hardware' de los dispositivos que ha originado un retraso en la puesta en marcha del servicio». Pero quince días más después, con el verano acabándose en septiembre, las bicicletas continúan sin estar disponibles en Haro.

1 La junta de Gobierno local aprueba la ordenanza reguladora de los precios del alquiler de las bicicletas y se presenta el servicio público. 2 Pasa el día 1, marcado como la fecha de puesta en funcionamiento del servicio, y el 24 se instalan los soportes. 3 El día 21 de agosto el Ayuntamiento requiere «celeridad» a la empresa encargada de diseñar el sistema para la puesta en funcionamiento del servicio. 4 A día 5 de septiembre el Consistorio harense aún no ha recibido el sistema informático que habilite el servicio.

El problema es que el sistema electrónico que se desea dispense las entradas para las actividades culturales, funcionando como taquilla electrónica del Teatro Bretón, y de las sesiones de las piscinas o pistas de pádel del Mazo, falla, precisamente, en la coordinación del servicio de alquiler de las bicicletas. «Cuando les requerimos celeridad nos prometieron que el problema estaría solventado para los primeros días de septiembre», admite el concejal de Cultura y Turismo Leopoldo García. Y con las fiestas de la Virgen de la Vega esta misma semana, el plazo parece que se alargará unos días más: «Si para el día 15 de septiembre no está solucionado, nos pondremos más serios, pero es mejor llegar a un acuerdo que denunciar el contrato y volver a empezar».

El pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Haro advirtió de que ya había materializado «los trámites necesarios para que pueda comenzar el alquiler de bicicletas» y anunció que «la empresa encargada de instalar los dispositivos ha anunciado que, de manera inminente, se pondrá en marcha este acceso a los servicios culturales y deportivos». Quince días después de aquel aviso, las bicicletas siguen sin estar disponibles, lo que contrasta con las declaraciones del equipo de Gobierno de que el servicio «modernizará la ciudad y la pondrá a la altura de otras localidades y grandes capitales».

«Una herramienta turística muy importante que mejorará la viabilidad en las distintas calles de la ciudad», subrayaba. Pero no hay bicicletas, de momento. «Lo tenían que haber arreglado ya. Lo que no queremos es empezar si el sistema no es perfecto, y cuando lo revisamos encontramos un fallo y el problema se debe solucionar», declara García.