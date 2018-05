El Barquito se queda en puerto El Barquito se ubica debajo del quiosco de la música. :: l.r. El Ejecutivo jarrero rechaza sacar a licitación el bar de los jardines de la Vega porque «no hay nadie interesado» JÖEL LÓPEZ Sábado, 5 mayo 2018, 11:35

«El Barquito no se volverá a sacar a licitación porque no hay nadie interesado en el negocio». El concejal de Obras, Javier Redondo, no dejó lugar a dudas. Esta afirmación la realizó el pasado miércoles en el transcurso del pleno ordinario en respuesta de una pregunta realizada por la concejala del Partido Popular, Paqui Castillo.

Castillo cuestionaba al Ejecutivo por la situación de lo que considera «un lugar emblemático para los jarreros que no es bueno que siga cerrado». El local de hostelería, de titularidad municipal y situado en los bajos del quiosco de los jardines de la Vega, fue reformado en 2016 y desde entonces no se ha vuelto a abrir. Después de dos licitaciones fallidas, Redondo aseguró en el pleno que «no merece la pena intentarlo de nuevo».

Aunque Castillo insistió en darle «una vueltita» a la idea para intentar abrirlo este verano, Redondo aseguró que «los que se interesan por él desisten debido a la inversión que tienen que hacer para tan solo sacar beneficio durante el verano».

Redondo reconoció que los últimos dueños «no pagaban de facto ni luz ni agua aunque en el contrato sí lo especificaba». E insistía: «Así pone un negocio cualquiera pero es ilegal y nosotros no podemos hacerlo».

El edil de Ganemos aludió además a la situación económica actual como argumento para que no haya nadie realmente interesado en hacerse cargo del establecimiento.

Cambio de opinión

El pasado mes de enero, sin embargo, el propio Redondo lanzó la posibilidad de realizar una inversión inicial en El Barquito para evitar que, un verano más, este céntrico local quede otra vez sin un adjudicatario de su licencia. El edil habló además de licitar el espacio para este verano.

Cuestionado por este cambio de opinión, Redondo asegura que «esa fue la decisión inicial e incluso habíamos pedido ya presupuestos para dotar el espacio con lo básico». Aún así, el edil asegura que «en una reunión del equipo de gobierno se decidió parar esa inversión y no sacar a licitación para no dejarlo desierto una tercera vez».

A pesar de todo, Redondo reconoce que «hay que buscar la fórmula de que este local se pueda abrir para que sea rentable y ofrezca un buen servicio al municipio sin que le cueste un dinero extra».

Y asegura el primer teniente de alcalde que le preocupa pero que «no es una prioridad ahora mismo porque el Ayuntamiento no está para poner bares».